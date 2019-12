Starliner odstartoval a je na cestě k Mezinárodní vesmírné stanici

Nepilotovaný let Starlineru k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) už Crew Dragon předvedl na začátku tohoto roku, ale pak firmu SpaceX potkaly její vlastní problémy, kvůli nimž se první let s posádkou musel odsunout. Proběhnout by ale mohl už brzy v příštím roce a nyní to vypadá, že tu možnost bude mí i Boeing. Ale jak už bylo řečeno, zatím je předčasné slavit úspěch této zásadní zkoušky, když Starliner se zatím ještě ani nepřipojil k ISS, aby u ní pobyl pár dní a poté se opět dostal na zem. Pokazit se toho může ještě dost, ostatně úspěšný start jde v tomto případě spíše na vrub rakety Atlas V firmy United Launch Alliance.

Starliner na raketě Atlas V verze N22 v přípravě ke startu Starliner na raketě Atlas V verze N22 v přípravě ke startu

CST-100 Starliner odstaroval dnes ve 12:36 našeho času, a to pomocí rakety Atlas V v nové konfiguraci N22. Ta znamená, že nemá žádný aerodynamický kryt (zde není potřeba) a je vybavena dvěma přídavnými motory plus dvěma motory ve vrchním stupni Centaur.

Startovalo se ze Space Launch Complex 41 na Mysu Canaveral, přičemž Starliner nesl jen menší zátěž, a to 270 kg nákladu včetně vánočních dárků pro astronauty Expedice 61, testovacího panáka zvaného Rosie a zařízení pro radiační testy.

Dle plánu by se měl Starliner automaticky spojit s ISS někdy v průběhu zítřejšího dne a zůstat na místě do 27. prosince, aby o den později opět přistál, a to pomocí padáků. Pokud tento test vyjde, Boeing bude mít šanci předhonit firmu SpaceX coby první soukromá společnost, která dokázala vyslat astronauty NASA do vesmíru. To pochopitelně odráží jak reálné možnosti těchto firem, tak i schopnost splnit požadavky agentury NASA.

umělohmotná astronautka Rosie jako pocta všem těžce pracujícím ženám

A především pak už Američané budou moci přerušit dlouhou přestávku v letech astronautů z amerického území a s využitím vlastních prostředků. Ta trvá už od roku 2011, kdy přestaly létat raketoplány a zůstaly k dispozici pouze ruské Sojuzy. Společnost SpaceX nyní čeká 11. ledna test záchranného raketového systému, a to přímo v praxi při startu rakety.

Máme tu také nějaké čerstvé zprávy o tom, jak si vede Starliner. Ten se potýká s menšími problémy, neboť nedosáhl potřebné letové výšky, i když obíhá v pořádku na stabilní orbitě. Nemohl tak proběhnout zážeh a manévr, který by Starliner vyslal na další plánovanou dráhu. Na řešení se nyní pracuje a vesměs by mělo znamenat jen menší zdržení v plánu mise.

