Starlink by mohl mít dle Muska do roka 500 tisíc uživatelů

Starlink mělo od září

Před pár dny jsme se dozvěděli, že by internetové připojenímělo od září nabídnout celosvětové pokrytí (to ale kvůli licencím zdaleka nemusí znamenat, že bude dostupné ve všech zemích, kde by teoreticky mohlo fungovat). Nyní se Elon Musk na Mobile World Congress (MWC) vyjádřil, že služba už překonala strategicky signifikantní počet 69 420 uživatelů, což je oblíbené číslo Elona Muska.

Také řekl, že nyní běží ve 12 zemích a postupně bude rozšiřována. Přidal, že do 12 měsíců by měla mít několik set tisíc uživatelů a nevylučuje, že by mohla být překonána i meta 500 tisíc lidí. Dozvěděli jsme se ale také několik dalších skutečností. Přestože jde o dost drahou službu, zdaleka nejde o výdělečný podnik. I když se náklady na terminál pro příjem signálu snížily z 3000 USD na nynějších 1300 USD, zákazníkům jsou nabízeny za 499 USD, což je výrazně pod touto cenou a SpaceX hledá cesty, jak je udělat levnějšími.

Počítá se s dalšími investičními náklady ve výši 5 až 10 miliard USD, než se Starlink stane ziskovým. Předpokládá se však, že celkové náklady projektu se vyšplhají až někam k 20-30 mld. USD, nicméně pak se také počítá, že zhruba 30 mld. USD budou každoroční příjmy (nikoli zisky). Nevylučuje se také možnost oddělení Starlinku od SpaceX jako separátní společnosti a její vstup na akciový trh.

