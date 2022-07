Starlink Maritime: satelitní internet pro lodě je i při 5000 USD/měs. za pakatel

Satelitnímu připojení SpaceX Starlink se lidé často smějí, že vůbec není tak levné, jak Elon Musk prohlašoval. To ale plyne ze zásadního nepochopení služby, které nemá být konkurencí klasickému snadno dostupnému internetovému připojení, které máte doma, a kde si můžete vybírat z několika typů připojení od několika poskytovatelů, ale má přinést Internet tam, kde ještě žádná možnost není, nebo je přespříliš drahá. Jedním takovým případem jsou zaoceánské lodě, kde se internetové připojení "vyvažuje zlatem", a to i s opravdu velmi nízkými rychlostmi (stovky kb/s).



Nový typ připojení Starlink Maritime má dle společnosti SpaceX přinést rychlosti 100 až 350 Mbps pro download, 20 až 40 Mbps pro upload, nicméně u latence se počítá s méně než 99 ms, což je horší než 20-40 ms u levnějších variant Starlinku. Maritime nyní pokrývá jen pobřežní vody Evropy (s výjimkou severu), USA, Austrálii s Novým Zélandem a pobřeží Chile a jihu Brazílie. Ve čtvrtém čtvrtletí 2022 přibudou vody mezi cca 15° a 58° severní šířky a vody jižněji od cca 32° jižní šířky. Od prvního čtvrtletí 2023 přibude pokrytí celého světa.



A teď konečně k ceně. Ta bude činit 10000 USD za terminál na loď, pravidelný měsíční poplatek za připojení pak vyjde na 5000 USD. To zní jako extrémně vysoká částka, nicméně je rozhodně na místě se ptát, jak je na tom konkurence a zda je to opravdu velmi levné, jak tvrdí Musk. Dle jeho slov konkurenční firmy vyjdou i na 150 tisíc USD.

Můžeme pokračovat dále k tarifům, zde se nabízí rychlost 4/1 Mbps a za 5000 USD měsíčně jste omezeni na 20 GB měsíčně (Starlink za stejnou cenu nabídne 20-100krát vyšší rychlost bez omezení). To znamená, že 1 MB vás vyjde na 4 USD. Za "lidových" 2179 USD měsíčně konkurence nabídne rychlosti 5/2 Mbps s omezením na 10 GB dat, poté se zpomaluje až na 64 kbps. Za docela srovnatelných 5339 USD zde dostanete stále jen 5/2 Mbps (Starlink stále 10-70krát rychlejší), jen se limit navýší na 80 GB a každý další GB vyjde na 65 USD. Můžeme zkusit ještě jednoho poskytovatele, zde máme HW za necelých 7700 USD a nejdražší plán s volnými 10 GB je za 2550 USD měsíčně (0,6 USD za každý další MB) s rychlostí do 700/352 kbps (Starlink je 60-500krát rychlejší). Ve světle těchto čísel můžeme skutečně říci, že nabídka od SpaceX je opravdu výrazně levnější než u konkurence, a to hovoříme o řádech (a v některých parametrech dokonce o několika řádech).