Starlink míří do letadel: Hawaiian Airlines nabídnou bezplatný internet

SpaceX má dalšího klienta pro své satelitní připojení Starlink. To je užitečné zejména tam, kde jsou tradiční metody příliš drahé. Přestože se Starlink může zdát být pro lidi odkojené rychlým drátovým internetem předražený, pro mnohá užití je jeho cena doslova zlomková vůči jiným dostupným možnostem. Nově se se Starlinkem budou moci setkat cestující na palubách Hawaiian Airlines při dlouhých transpacifických cestách z Havaje do pevninské části USA, Asie nebo Oceánie. Dostupné bude na palubách stávajících Airbusů A330 a A321neo i nových Boeingů 787-9, které budou do flotily teprve zařazeny.



Podle mluvčího společnosti tak aerolinky nabídnou cestujícím technologie hodné 21. století, kdy už si nebudou muset stahovat filmy pro sledování offline před odletem. Výsledkem by mělo být dostatečně spolehlivé a rychlé internetové připojení s krátkými latencemi (zde je pochopitelně otázkou, jaká bude praxe, ona stovka lidí připojených na internet není zrovna málo). Internetové připojení bude dostupné bezplatně (dá se tedy předpokládat, že se skrytě promítne v cenách letenek).