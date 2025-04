Starlink míří do letadel, United Airlines získaly povolení od FAA

Starlink bylo už před více než dvěma lety prezentováno i ve své Satelitní internetové připojeníbylo už před více než dvěma lety prezentováno i ve své verzi Aviation pro letecké společnosti. Mnohým se zdálo, že je příliš drahé, neboť samotný hardware měl vyjít na 150.000 USD a měsíční platba pak 12,5 až 25 tisíc USD. Konkurence ale není o moc levnější a v jejím případě jsou přenosové rychlosti v řádech stovek kbps, jednotek, nanejvýš nízkých desítek Mbps (kde už mnohdy není ani levnější). Starlink mluvil o 350 Mbps a v případě United Airlines se hovoří o rychlosti 250 Mbps. Tato společnost totiž právě získala povolení od Federal Aviation Administration (FAA) k instalaci terminálů Starlinku a zprovoznění satelitního připojení.

Připojení bude bezplatně dostupné všem členům programu MileagePlus, který je taktéž zdarma. SpaceX začne dodávat terminály v počtu zhruba 40 kusů měsíčně a jako první jimi začnou být od května vybavována regionální letadla Embraer E-175, právě pro ně totiž od FAA získala certifikát Supplemental Type Certificate (STC). Do konce roku by tak měly být těmito terminály vybaveno všech zhruba 300 kusů tohoto letadla. V dalších letech, pokud vše bude probíhat hladce a odladí se případné chyby na prvních sériích, by se pak terminály měly rozšířit i do dalších typů letadel, který má aerolinka 16.

Připomeňme, že v Kanadě se o využití Starlinku snažila společnost WestJet Airlines, tam se to ale setkalo s několika problémy a stížnostmi ze strany uživatelů (pasažérů). Pokud jde o Evropu, zde ho od letošního ledna testuje airBaltic i Scandinavian Airlines.