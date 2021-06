Starlink od SpaceX by mohl nabídnout celosvětové pokrytí od září

SpaceX buduje infrastrukturu pro satelitní internetové připojení Starlink. Prezidentka společnosti Gwynne Shotwell se nechala slyšet, že vynesli už 1800 satelitů a až všechny dosáhnou svých provozních pozic, Starlink by mohl nabízet celosvětově dostupné internetové připojení. Stát by se tak mohlo už v září letošního roku. Rozhodně se ale neskončí na tomto množství, firma totiž plánuje vynést celkem 12 tisíc satelitů do poloviny roku 2027 (7518 ve výšce 340 km, 1584 v 550 km a 2825 v 1200 km) a hovoří se o tom, že v konečném stavu by mohlo jít až o 42 tisíc satelitů.



To, že by společnost technicky mohla nabízet internetové připojení v podstatě kdekoli na světě, ale neznamená, že to učiní. Zásadním problémem jsou zde povolení od lokálních regulátorů, tedy získání licencí na provoz v konkrétních státech. Prozatím tak Starlink nabízí své služby v rámci beta programu v 11 zemích (např. USA, Austrálie, Nový Zéland, některé evropské země). Prozatím jde o drahou službu, samotný kit satelitu, routeru a dalšího vybavení vyjde na 499 USD, měsíční poplatek je 99 USD. Přesto už v předobjednávkách vyjádřilo zájem přes 500 tisíc lidí, pro které je to mnohdy jediná možnost, jak se připojit k internetu.



