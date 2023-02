Starlink zabraňuje vojenskému využití Starlinku na Ukrajině

Společnost SpaceX nabízí internetové připojení Starlink, které se stalo významným komunikačním prostředkem při současném útoku Ruska na Ukrajinu. Samotná firma tu dodala jen část terminálů, o většinu se postarali další dárci. Celá záležitost ale měla několik kontroverzních událostí, mezi nimiž bylo např. to, že Elon Musk už nechtěl dotovat provoz ukrajinských terminálů a naopak chtěl, aby ho pomohla financovat americká vláda. Nakonec od toho upustil a rozhodl se financovat další provoz nad Ukrajinou. Musk ale také pronesl několik kontroverzních výroků, kvůli kterým si to s Ukrajinci docela rozhádal. Sem patřil třeba výrok, že by Ukrajina měla s Ruskem jednat o příměří a podmínkách, což by vlastně znamenalo, že by se musela něčeho vzdát. Poslední kroky ohledně Starlinku a armády situaci také moc nepřidávají, a to ať už z úst Muska nebo Gwynne Shotwell.



Ta je prezidentkou společnosti SpaceX, a nechala se slyšet, že firma přistupuje k opatřením, které ukrajinským vojákům zabraňují použít satelity k útočným manévrům. Podle ní to jsou tato omezení věci, které mohou udělat, a SpaceX je už i udělalo. Podle Shotwell Starlink nikdy nebyl zamýšlen k tomu, aby byl využíván k útočným účelům a takové použití není součástí dohody s Ukrajinou. Podle ní je v pořádku to, že je Starlink využíván ke komunikačním účelům včetně těch armádních, ale bojové jsou už přes čáru. Sám Elon Musk na Twitteru řekl, že nechce eskalovat konflikt, který by mohl vést ke 3. světové válce.



Na druhou stranu se ví, že SpaceX jedná s Pentagonem o vojenském využití této technologie, takže s tím vyloučením bojových účelů Starlinku to zas nebude tak žhavé. To spíše platí jen pro tento ukrajinský případ.