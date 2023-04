Starship se proletí na orbitu, FAA udělila SpaceX povolení

FAA (americká agentura Federal Aviation Administration) udělila společnosti SpaceX povolení ke startu kosmické lodi Starship na Super Heavy, a to od pondělí 17. dubna. Tato licence je platná po dobu pěti let, firma SpaceX by ji ale ráda využila již první den a start Starship plánují pozemní týmy už na pondělí.



Týmy na texaské základně Starbase dokončily poslední kontroly a přípravy na první testovací orbitální let. Dlouho očekávaný let by se měl konat v pondělních ranních hodinách místního času (odpoledne SELČ), pokus by mohlo překazit akorát počasí, které ale v současné době vypadá poměrně příznivě.



Launch attempt tomorrow pic.twitter.com/czFsQ53Xsa — Elon Musk (@elonmusk) April 16, 2023

Pokud by byl pondělní start odvolán, SpaceX by další pokus mohla naplánovat hned na úterý nebo na středu. K získání licence pro testovací let Starship vedla dlouhá cesta, kdy FAA podrobila startovací zařízení SpaceX v Boca Chica důkladnému prozkoumání vlivů tohoto střediska na životní prostředí. Základna se totiž nachází v blízkosti Mexického zálivu a je obklopena mokřady, v nichž žije mnoho druhů pobřežních ptáků a dalších živočichů. SpaceX tedy musela kromě překonání spousty technických překážek se Starship ještě splnit seznam 75 opatření pro ochranu místních volně žijících zvířat.