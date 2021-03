Starship SN10 zvládl přistání, poté ovšem přesto explodoval

Starship SN10 (Serial No. 10) vybavený opět třemi motory Raptor dokázal opět pomalinku vyletět do výšky cca 10 kilometrů, aby se poté otočil do horizontální polohy a pomocí svých křidélek řízeně klesal k zemi, což byl test, který jsme viděli už dvakrát. Po téměř šesti a půl minutách od startu však SN10 na rozdíl od předchozích dvou prototypů dokázal přistát a i když si při tom trošku poskočil, zůstal s mírným náklonem ve vzpřímené poloze. Jednoznačně tak dopadl mnohem lépe než SN8 a SN9, či to alespoň tak zprvu vypadalo.

K dispozici je záznam celého letu včetně okamžiků krátce po přistání, takže můžeme jasně vidět plameny, které se krátce před přistáním objevily u vypnutých motorů. Oheň poté v průběhu dosednutí olizoval bok lodi a neuhasl ani poté, jak je vidět v čase T+06:30, kdy se rozptýlil kouř po přistání.

Nicméně plameny přece jen zmizely a lod začal zkrápět hasicí systém na přistávací plošině. Po několika minutách ale loď náhle explodovala právě v oblasti motorů, což ji vymrštilo do vzduchu a pak už se jen rozbila o zem. Moc paliva jí v nádržích už ale evidentně nezbylo, takže dopadla v podstatě v jednom kusu, i když poněkud placatém.

Můžeme tak mluvit o částečném úspěchu a doufat, že příští přistání už bude hladké a neexplozivní. SpaceX už samozřejmě staví další nástupce prototypu SN10 a vedle nich i první prototyp nosiče Super Heavy . Ještě letos chce vypustit první verzi Starship, která dosáhne oběžné dráhy Země a už v roce 2023 chce začít létat s lidmi na palubě.

Ceny souvisejících / podobných produktů: