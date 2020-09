Starship SN8 poletí do nižší nadmořské výšky, než Elon Musk původně plánoval

Elon Musk nedávno na svém twitterovém účtu informoval o chystaných plánech s prototypem vyvíjené kosmické lodi Starship SN8. Společnost SpaceX se po povedených krátkých testovacích letech do vzdálenosti 150 metrů od země pokusí Starship vypravit až do mnohem závratnějších výšek.

Původně se test prototypu Starship měl podle slov Elona Muska konat do výšky 18 kilometrů (dle jeho slov 60 tisíc stop). Dnes ale na Twitteru Elon Musk tuto hodnotu o něco snížil, v současné době prohlašuje, že prototyp SN8 vyletí do 15 kilometrů, tedy asi 50 000 stop. Momentálně není zřejmé, co vedlo k přehodnocení výšky, které má prototyp kosmické lodi dosáhnout. Starship SN8 by měla do příštího týdne dostat aerodynamickou špičku a také horní řídicí plochy, nyní se CEO SpaceX pochlubil novou fotkou, jak vypadá SN8 se zadními řídicími plochami, které již jsou na svém místě.

Starship SN8 with rear body flaps pic.twitter.com/GdxMbzX0ct — Elon Musk (@elonmusk) September 26, 2020

Elon Musk se nezapomněl zmínit ani o prototypu SN9, který má být hotový v říjnu. Nebylo by ale žádným překvapením, kdyby se tento termín posunul, protože data udávaná Elon Muskem bývají často příliš optimistická a nezřídka se posouvají. I prototyp SN8 měl do několikakilometrové výšky podle Muskova tweetu z 13. září letět zhruba do týdne. To se ale ještě nestalo a již se blíží konec měsíce.

Vyvíjená kosmická loď Starship má být v budoucnu součástí systému, který bude SpaceX umožňovat vypravovat mise k Měsíci nebo dokonce k Marsu a bude podporovat opětovné využívání jednotlivých kosmických lodí a raket. Let do výšky 15 kilometrů bude velkým milníkem ve vývoji, protože doposud prototypy Starship absolvovaly jen krátké skoky do několika desítek metrů.