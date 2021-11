Starship v lednu uskuteční první testovací let na oběžnou dráhu

Společnost SpaceX již netrpělivě vzhlíží k termínu, kdy prototyp kosmické lodi Starship absolvuje svůj první velký testovací let na oběžnou dráhu Země. Jak tomu bývá při vývoji raket či kosmických lodí zvykem, orbitální test má oproti původním plánům zpoždění. Nyní to ale vypadá, že by let na oběžnou dráhu mohla Starship zkusit v lednu roku 2022.

Elon Musk nicméně vzápětí po oznámení tohoto optimistického termínu prohlásil, že při tomto letu existuje velké riziko neúspěchu, i tak ale tým SpaceX dosáhne velkého pokroku.

Rekapitulace květnového testovacího letu prototypu Starship SN15

Kromě prvního orbitálního letu kosmické lodi Starship by se mělo v roce 2022 uskutečnit dalších asi 12 startů. Vše ale nyní závisí na agentuře FAA, která provádí posuzování startovacího komplexu společnosti SpaceX v texaském Boca Chica ohledně dopadu na životní prostředí. Toto posouzení od FAA by mělo být hotové do konce roku 2021, nelze ale vyloučit zpoždění, které by mohlo zapříčinit další odklad startu Starship.

Loď Starship by se měla v budoucnosti stát velmi ekonomickým řešením pro lety do vesmíru, protože Elon Musk počítá s tím, že zhruba za dva roky by starty Starship měly mít nižší cenovku než starty rakety Falcon 9. Tyto zakázky by pak společnosti měly pomoct vyvíjet další typy Starship - například pro přepravu pasažérů nebo i pro cesty na Mars. Elon Musk také prohlásil, že pro udržení meziplanetárního života by na naší planetě muselo být zhruba 1000 startovacích systémů pro rakety a kosmické lodě.