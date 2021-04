Starší konzole PlayStation mohou spět k neodvratnému konci

Zatím jde jen o varování do budoucna, které ale vychází z dobře známých faktů a měli by je vyslyšet především ti, kteří by chtěli svou PS3 či PS4 využívat co nejdéle. Nezáleží zde přitom pouze na samotných konzolích, ale také na tom, k čemuž se v rámci jejich podpory rozhodne společnost Sony, neboť právě ona může dělat mrtvého brouka, anebo přinést aktualizaci, která problém vyřeší.

PlayStation 3 i PlayStation 4 využívají stejně jako základní desky pro PC baterii pro CMOS, díky níž si konzole i bez přísunu energie pamatuje a počítá čas i datum. Pokud ovšem tuto baterii vyjmeme třeba proto, abychom nahradili už starou a nefunkční, pak se tím aktivuje funkce, která si vyžádá ověření času a data z PlayStation Network. A to je právě ten problém. Co se stane, když tato data už nebudou k dispozici třeba kvůli tomu, že daná konzole už není mezi podporovanými?

Dle Ars Technica v případě konzole PlayStation 3 platí, že ta si datum a čas ověří v době, kdy poprvé po výměně baterie (či prostě vymazání paměti) spustíme stáhnutou hru, přičemž PlayStation 4 to provede i v případě, kdy spustíme hru instalovanou z krabicové verze. A pokud se v obou těchto případech spojení s PlayStation Network nezdaří, konzole nám neumožní dané hry hrát, což je tak problém především pro PS4, z níž by se v podstatě stalo jen těžítko.

Firmě Sony jde totiž o to, abychom měli na konzoli nastaveno opravdové datum a abychom si tak nemohli zpřístupnit třeba časově omezený obsah. V případě PlayStation 4 jde také o zamezení podvodům s trofejemi, aby hráči nemohli předstírat, že je získali dříve, než se tak ve skutečnosti stalo.

Čili nyní ještě nejde o žádný problém, ale v budoucnu bychom mohli narazit, ostatně je zcela běžné, že podpora staršího hardwaru je ukončována, ostatně právě Sony nedávno ohlásilo, že odřízne konzole PlayStation 3, PlayStation Portable a PlayStation Vita od online prodeje na PlayStation Store. Již zakoupené hry si budeme moci i nadále stahovat, ale nebudeme si moci koupit nové. Nabízí se tak otázka, jak dlouho bude trvat, než budou od systémů Sony dané konzole zcela odříznuty a je právě na Sony, jak se k tomu postaví.

