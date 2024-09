Statistika akumulátorů v EV ukazuje pokles snižování kapacity na 1,8 % ročně

V roce 2019 vyšla statistika Geotab, která ukázala, že průměrný pokles dojezdu elektromobilů činí 2,3 % za rok. To znamená, že zhruba po 10 letech se taková baterie dostane na 80 % původního dojezdu (šlo by o necelých 9 let, pokud bychom počítali s 2,3 procentními body). Nyní byla provedena nová analýza, která ukázala, že pokles kapacity se u aut o něco zpomalil a nyní je na 1,8 % ročně. Na 80 % tak spadne po 12 letech, na 70 % dokonce až za 20 let, což ale platí za předpokladu, že propad bude každý rok stejný. Víme však (a studie na to také upozorňuje), že většina lithiových akumulátorů ze začátku provozu vykazuje rychlejší pokles, který se pak výrazně zpomalí, přičemž až ke konci životnosti akumulátoru začne kapacita opětovně klesat rychleji. To už pak znamená mrtvý akumulátor.



Na grafu je vidět, že 5letá auta jsou v průměru na cca 91 % původní kapacity, přičemž se obvykle pohybují mezi 88 až 92 %. Vliv na pokles má mnoho faktorů, samotný věk, teplota, pracovní rozsah (velikost bufferu), rychlost nabíjení, počet cyklů, chemická směs, chlazení a BMS samotný. Studie se věnovala některým z těchto parametrů.

Pokud jde o teploty okolí, pro baterie je jednoznačně lepší mírné klima než příliš teplé. Tam se ukázalo, že po 4 letech v mírném klimatu klesla kapacita v průměru na cca 96 %, zatímco v teplejších oblastech to bylo na 90 %. Geotab uvádí také vliv chlazení, kde kapalinové je lepší než vzduchové, což bylo ukázáno na Tesle Model S a Nissanu Leaf z roku 2015, kde baterie v prvním po 5 letech klesla na 90 %, zatímco v Leafu na lehce přes 80 %. Tady si ale myslím, že má studie velké mezery a nelze to přičítat jen chlazení, neboť jsou zde i jiné faktory. Tesla má např. větší dojezd (tzn. méně cyklů na stejnou vzdálenost) a také jinou chemickou směs, což mohlo k lepšímu výsledku také přispět a mohlo to být dokonce primárním faktorem.



Zajímavostí je, že vysoký počet cyklů (a vysoký nájezd) se na degradaci lithiových článků příliš nepodepsal. Vozy, které ročně najely méně než 8000 km, byly po 4 letech na cca 92-93 %, zatímco vozy, které ujely přes 20 tisíc km ročně, klesly za stejnou dobu na cca 90 %. Rychlé nabíjení nicméně ukázalo větší vliv, přičemž není úplně malý. Pokud vůz v životě neviděl rychlonabíječku, po 4 letech měl v průměru 90 %, pokud na ní byl nanejvýš 3krát měsíčně, šlo už o zhruba 85 %, a v případě častého rychlého nabíjení (více než 3krát měsíčně) se dostal na 81 %. Opět je ale nutné počítat s tím, že jsou zde jiné vlivy. Např. vozy, které jsou častěji na rychlonabíječce, jsou patrně ty, které jezdí delší vzdálenosti, takže se nám tu připočítává i vliv vyššího počtu cyklů.