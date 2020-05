Statistika spolehlivosti HDD od Backblaze: HGST vede, Seagate je horší

Cloudový poskytovatel Backblaze přichází s další zajímavou statistikou spolehlivosti pevných disků, které jsou nasazeny v jeho systémech. Ty obsahují stále více a více disků, a tak zatímco v létě 2018 měl nasazeno 98 tisíc disků, dnes je to už téměř 130 tisíc. V období od 1. ledna do 31. března 2020 mu z tohoto počtu umřelo 335 disků, což dělá přepočtenou roční poruchovost 1,07 %. Dle společnosti je to doposud nejnižší zaznamenaná poruchovost od roku 2013, kdy začala dělat tyto statistiky.



Výrazně spolehlivějšími se ukazují být disky od HGST, které dosáhly roční poruchovosti jen 0,37 %, tedy hluboko pod celkovým průměrem. 8TB model HUH728080ALE600 a 12TB model HUH721212ALE600 dokonce vykázaly čistou nulu, což je obdivuhodný výsledek i díky tomu, že jich bylo nasazeno 1000, resp. 1560 kusů (91 a 142 tisíc dnů), což není až tak málo. Při nižším počtu disků se nulová poruchovost dosahuje snáze, stačí aby v období neumřel žádný z toho mála disků, které jsou nasazeny.

Dobře to ukazuje Seagate, který sice také dosáhl na nulovou poruchovost se svým 16TB modelem ST16000NM001G, jenže zde bylo jen 60 disků, které dohromady běžely pouhých 5 tisíc dní a z takových čísel nelze dělat přesnější závěry. Kdyby umřel jen jeden z nich, poruchovost by z nuly vyskočila na 7,27 %. V případě oněch 1560 kusů a 142 tisíc dní v provozu u HGST by jeden vadný kus ale znamenal poruchovost jen 0,26 %.



Ve výsledku Seagate dosahuje průměrné poruchovosti 1,29 %. Navíc za to ani nemůže třeba jedna špatná série disků. Když se podíváte na tabulku, hned 5 z 8 jeho disků má roční poruchovost přes 1,2 %, dále je tu výše zmiňovaný 16TB disk s 0,0 %, což je dosaženo i díky jeho nízkému počtu. Jako poslední je tu Toshiba, ta zde má ale jen dva modely, které spolu dosahují poruchovosti 1,25 %.

Ceny souvisejících / podobných produktů: