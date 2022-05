Statistiky poruchovosti HDD od Backblaze ukazují nesmrtelnost 6TB Seagate

Se společností Backblaze se nesetkáváme poprvé. Ta čtvrtletně vydává statistiky poruchovosti pevných disků, které ve svých serverech používá. V předchozím čtvrtletí to bylo téměř 208 tisíc disků, do statiky se jich dostalo 207478 (málo zastoupené modely pod 60 kusů na model nebo testovací disky nebyly započítány). To je už hodně velký vzorek, aby se na něm dalo něco prezentovat. Za leden až březen 2022 neumřel ani jediný disk Seagate 6TB (ST6000DX000). S 886 kusy jich sice není nějak mnoho (např. 14TB Toshiby má Backblaze přes 38 tisíc kusů), stále je to ale poměrně velký počet na rozumnou statistiku. Zajímavé je to, že tyto disky jsou už v průměru 7 let staré a drtivá většina z nich byla uvedena do provozu počátkem roku 2015. Paradoxně tehdy jako nové umíraly celkem často.



Neumřela ani jedna 4TB Toshiba (MD04ABA400V), nicméně zde má firma jen 97 kusů tohoto disku a zde už je to s nějakými závěry poněkud ošidné. Z opačného konce vypadá dost alarmujícím dojmem 8TB HGST typu HUH728080ALE604, který dosáhl AFR (annualized failure rate) v extrémní výši 24,31 %. Zde je to dáno tím, že jde o velmi mladé disky, které má Backblaze jen 2 měsíce, a ze 76 kusů odešly už 3. Otázkou je, jak se toto číslo bude měnit s dalšími měsíci.

To, že se jeden Seagate tváří jako nesmrtelný, bohužel neznamená, že by se to mělo týkat všech modelů. 14TB model ST14000NM0138 se dostal na AFR 4,3 %, což je opravdu hodně (z 1593 zhruba ročních disků jich za poslední 3 měsíce umřelo 17). Špatně vypadá také 12TB Seagate ST12000NM007, který má AFR dokonce 5,86 % (tam z 1305 více než dvouletých disků v průměru umřelo 19). Průměrná AFR za poslední čtvrtletí činí 1,22 %. Pokud jde o celoživotní AFR (měřenou od dubna 2013), ta byla v průměru 1,39 %. Je vidět, že se spolehlivost disků zlepšuje, neboť loni to bylo 1,49 % a v předchozím čtvrtletí 1,40 %.