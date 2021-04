Stavbu 7nm továrny Intelu v Irsku ohrozil koronavirus, zpoždění zatím nenastalo

Intel staví v irském Leixlip jednu ze svých nejmodernějších továren, zatímco nový CEO Patrick Gelsinger se bude příští týden snažit vyjednat podmínky pro stavbu další továrny, která bude umístěna v jiné evropské zemi.

Stavba nové Fab 34 v Irsku přitom probíhá bez ohledu na pandemii koronaviru, a to na rozdíl od jiných stavebních podniků v Irsku. Tento projekt totiž nesnese zdržení, neboť Intel má své roadmapy a chce výrobu v nové továrně rozjet v roce 2023.

Na dokončení budovy továrny v řádném termínu také spoléhá další důležitá fáze výstavby, a sice vybavení provozu výrobními stroji, které jsou objednány a chystány na určitý termín. Kdyby tak budova nebyla připravena včas, musel by Intel stroje někam umístit a zakonzervovat, což by přineslo jen další potíže, neboť ty musí být instalovány specializovanými pracovníky, kteří mají svůj plán prací a nebudou se založenýma rukama čekat na to, až Intel továrnu dostaví.

Zpoždění ale zatím nehrozí, i když byl koronavirus prokázán u celkem 70 pracovníků stavby. Jde tak zatím jen 70 z nějakých pěti tisíc, ovšem Intel už učinil potřebná opatření. Mezi ně patří trasování pohybu pozitivně testovaných zaměstnanců, vytipování dalších ohrožených osob a jejich preventivní umístění do karantény. Ostatní zaměstnanci budou o to více testováni a místnosti, kde se pohybovali nakažení, byly vydesinfikovány.

Proti těmto opatřením se postavila organizace People Before Profit Employment, která žádala rovnou zastavení výstavby s tím, že dle ní bylo nakažených spíše přes 150. V Irsku se přitom mají už 4. května otevřít všechny stavby.

