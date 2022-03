Steam Deck: je lepší Windows, nebo SteamOS?

Steam Deck běží na APU založeném na procesoru Zen x86 a grafice RDNA 2, čili skutečně není problém s tím, aby byly provozovány moderní Windows, to spíše linuxový Steam OS z hlediska podpory her není na této konzoli zrovna "doma". Ovšem nedávno se ukázalo, že pod Steam OS prý hry na této konzoli běží rychleji než pod Windows , takže co na to testy serveru THW

Ten si vzal na pomoc tituly Shadow of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Borderlands 3, Civilization VI a Guardians of the Galaxy a zjistil, že to není vůbec jednoznačné. Některé hry jsou pod SteamOS možná trošku výkonnější, ale jsou tu i jiné jako Borderlands 3 či Horizon Zero Dawn, které mohou být naopak výrazně pomalejší.

Opět se ukazuje, že není radno se spoléhat pouze na jeden zdroj, čili v tomto případě LinusTechTips. Ten sice nemusel ve svém testování nic zvrtat. Závisí i na nastavení nainstalovaných Windows či možná spíše na ovladačích pro ně, neboť na těch se stále pracuje a je možné, že THW už využil nějakou novější verzi, ale o tom se v testech podrobněji nepíše.

Pak tu ovšem jsou i zkušenosti s využitím konzole Deck pod Steam OS v kontrastu s Windows 10 a zde už se oba zdroje shodují v tom, že výchozí Steam OS je prostě lepší. Každý si ostatně může představit, jaké to bude, pokud by nás někdo posadil před počítač s Windows 10 a s malinkým 7palcovým displejem, který bychom mohli ovládat pouze pomocí gamepadu. Touchpadem sice můžeme ovládat ukazatel myši, ale i tak to bude těžkopádné, zatímco Steam OS byl upraven právě pro ovládání pomocí prvků konzole Deck, takže tomu bude logicky přizpůsoben, a to i z hlediska grafického uživatelského rozhraní.

Aktuálně si také uživatelé musí vybrat buď Windows 10, nebo Steam OS. Podpora pro Windows 11 teprve přijde a později bychom se měli dočkat i možnosti dual bootu, i když to zase bude znamenat obsazení místa na SSD, které by se dalo využít spíše pro instalaci her.

