Steam Link nyní podporuje streamování her v 8K nebo na macOS

Společnost Valve tento týden přinesla několik zásadních novinek, které se týkají služby pro streamování her Steam Link. Poslední aktualizace klienta Steam přidala podporu streamování her v rozlišení až 8K neboli 7680 x 4320 pixelů. Tuto možnost můžete aktivovat v pokročilém nastavení, ale pochopitelně se neobejdete bez 8K TV , které kvůli vysokým cenám a nedostatečným možnostem využití zůstávají okrajovou záležitostí. Tímto krokem ovšem firma Valve dává najevo, že je připravena na budoucnost. Aplikace Steam Link je k dispozici na 8K televizích Samsung nebo Android TV (např. Sony).

Vůbec poprvé lze Steam Link používat také na počítačích od Applu. Tento týden totiž v tichosti vyšla aplikace pro macOS (ve verzi 10.13 nebo vyšší). Stačí tak připojit Mac Mini k televizoru, přidat kompatibilní gamepad (MFI/Steam) a můžete se pustit do hraní. Připomeňme, že Steam Link byl zatím dostupný jen pro platformy iOS a tvOS. V roce 2018 přitom Apple odmítl aplikaci zveřejnit v App Store, neboť streamuje jiné hry, což odporuje pravidlům tohoto digitálního obchodu. Po roce Apple tuto aplikaci povolil, neboť neobsahuje knihovnu konkrétních her a pro svou funkci vyžaduje počítač. I z toho důvodu nelze Steam Link považovat za přímého konkurenta pro služby jako GeForce Now nebo Google Stadia.





Primární funkcí Steam Linku je streamování her přes domácí síť, nikoliv hraní přes cloud. Počítač i cílové zařízení (např. smartphone nebo TV) musí být připojeny ke stejné síti. Poslední aktualizace také přidává několik drobnějších změn pro Steam Link. Výchozí nastavení bylo změněno na 1080p, aby se zabránilo nečekaným streamům ve 4K. V horní části lze nyní najít lištu s menu pro rychlé zastavení streamování.

Další zajímavou novinkou je rozšíření funkce Remote Play Together o možnost pozvání uživatelů pomocí odkazu URL. Pozvaný kamarád nebo kamarádka nemusí mít zakoupenou hru a dokonce ani účet na Steamu – potřebuje pouze nainstalovaného klienta Steam (Windows, Linux, macOS) nebo aplikaci Steam Link (Android, iOS). Do hry se mohou připojit až čtyři uživatelé, za ideálních podmínek i více. Stále přitom platí, že stačí, aby měl hru zakoupenou pouze hostitel.

Podporovány jsou vybrané tituly s kooperativním nebo kompetitivním režimem pro více hráčů, a to také na sdílené nebo rozdělené obrazovce. Remote Play Together lze využít také v některých hrách pro jednoho hráče, přičemž přátelé se ve hře střídají podobně, jako kdyby společně hráli z jednoho obýváku. K příležitosti této novinky je přichystána slevová akce na stovky her s podporou Remote Play Together, která bude probíhat od 25. března 18:00 do 29. března 19:00.

