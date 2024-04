Steam Survey 2024/03: na prvním místě RTX 3060, následuje RTX 2060

Steam je stále velmi populární platforma pro digitální distribuci her a programů. Každý měsíc provádí průzkum HW a SW, kterého se účastní miliony z jejích uživatelů, přičemž Steam tato data sbírá pouze od těch, kteří k tomu dali svůj souhlas, což znamená, že výsledky nemusí být všeobecně platné, jelikož nejde o čistě náhodný výběr a nelze tedy spolehlivě uplatnit Zákon velkých čísel. Na druhou stranu to ale neznamená, že by tyto údaje byly bez jakékoli vypovídací hodnoty.

V žebříčku nejpopulárnějších grafických karet v březnu 2024 opět dominovala Nvidia, jejíž grafické karty byly obsažené v 78 % zkoumaných zařízeních. Na 2. místě byly grafické čipy od AMD, kterých bylo v rámci dotazované skupiny 14,64 %. Na 3. místě s podílem 7,24 % skončily grafické čipy od Intelu a 0,12 % získaly grafické karty od dalších výrobců. Na následujícím obrázku je 30 grafických karet s nejvyšším zastoupením:

Nejvíce používanou kartou se stala GeForce RTX 3060, která oproti předchozímu měsíci zaznamenala nárůst z 6,17 % na 6,92 %. Na druhém místě se s meziměsíčním poklesem ze 4,12 % na 4,10 % umístila více než 5 let stará GeForce RTX 2060. A v těsném závěsu za ní skončila na třetím místě s meziměsíčním poklesem ze 4,23 % na 4,07 % zhruba o 3 měsíce mladší karta GeForce GTX 1650, jež přitom minulý měsíc skončila jako druhá.





Nejpopulárnější kartou z nejnovější generace od Nvidie s architekturou Ada Lovelace se stala GeForce RTX 4060 s podílem 2,59 %, kterého dosáhla za méně než rok od uvedení na trh, přičemž ten úplně nejvýkonnější model v podobě GeForce RTX 4090 měl zastoupení ve výši 0,87 %. Z nejnovější generace od AMD s architekturou RDNA 3 se do zveřejněného seznamu 90 karet s nejvyšším zastoupením dostal s podílem 0,34 % pouze její nejvýkonnější model, Radeon RX 7900 XTX.





Pokud se podíváme na procesory, zde dlouhodobě dominuje Intel, jehož podíl se zvýšil z 67,91 % v únoru na 68,74 % v březnu, zatímco zastoupení AMD meziměsíčně kleslo z 32,05 % na 31,22 %.