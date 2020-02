Steam zaznamenal nový rekord v počtu uživatelů, řady PC s Windows 7 řídnou

Někdo by mohl čekat, že s již rok trvajícím útokem firmy Epic Games na platformu Steam bude její obliba klesat a lidé se chytnou na nabídku her zdarma. Jenomže rozpínání nové platformy nemusí nutně znamenat klesající oblibu ostatních a bezesporu platí to, že i přes sliby firmy Epic je její herní platforma ještě stále velice chudá, a to zvláště pokud jde o podporu herní komunity. Ta v podstatě zatím ještě neexistuje, takže tu nejsou ani diskuze či uživatelské recenze, zkrátka nic, kde by se lidé mohli vyjádřit a řešit problémy, natož pak aby mohli nabízet svou tvorbu, sledovat statistiky, atd.

Ale zpět ke Steamu, který se může pochlubit novým rekordem v podobě 18.801.944 najednou aktivních lidí, a to během neděle 2. února. Předchozí rekord činil 18.537.490 hráčů ze 14. ledna 2018. Je zřejmé, že na počty lidí na Steamu bude mít vliv jednak roční doba a den v týdnu a pak nejspíše i to, jaké se na celém světě sejde počasí. Alespoň u nás minulá neděle hráčům vyloženě přála, neboť ačkoliv bylo poměrně teplo, zároveň pršelo a vál silný vítr.

Je třeba však poznamenat, že ačkoliv byl rekord zlomen v případě přihlášených lidí, pak těch, kteří v danou dobu skutečně hráli a nebrouzdali jen Steamem, bylo jen cca 5,8 milionů a to je o 1,2 milionu méně než v lednu 2018. Na účtu @SteamDB se také v následovném tweetu objevila informace, že za mnohými přihlášenými uživateli se ve skutečnosti ukrývají boti . Ale to už jsme si mohli zvyknout, že statistiky Steamu mají své háčky a že je musíme brát s rezervou.

Ovšem co se týče změn, které se navíc dají podpořit či vysvětlit, v tomto ohledu lze statistiky Steamu dobře využít. Nyní může jít především o změny v oblibě operačních systémů Windows, kde se zcela jasně ukazuje skokově snížené zastoupení Windows 7, které kleslo na 14,24 %, a to v případě prvních šesti verzí systému pouze ve prospěch Windows 10 v 64bitové verzi.

Jde pochopitelně o dobře medializovaný dopad ukončení rozšířené podpory systému Windows 7, takže na Steamu už nyní drtivou většinu drží pevně systém Windows 10, a to bezmála už 80 procent z 96procentního podílu systémů Windows.

Co se týče jiných statistik, zaznamenat můžeme pokračující růst počtu počítačů s 8jádrovými CPU, i když jde stále jen o 5 procent. Za poslední měsíc to ale znamená nárůst o celý jeden procentní bod. To bude nejspíše spojeno s navýšeným podílem firmy AMD mezi procesory o téměř 2 procentní body na 21,36 %, a to opět za poslední měsíc. A co se týče grafických karet, stále mezi nimi s náskokem vede GeForce GTX 1060 následovaná modelem GTX 1050 Ti. První Radeon, a to RX 580, je až na 11. místě.

