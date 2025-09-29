Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Automobilový koncern už testuje akumulátory s platformou IBIS. Ta má zajistit efektivnější nabíjení, vyšší výkon, dojezd a lepší životnost.
Automobilky stále vylepšují vlastnosti akumulátorů a více použitelné jsou i ty od tradičních automobilek. Koncern Stellantis proto představuje platformu IBIS (Intelligent Battery Integrated System), kterou už testuje v elektromobilu Peugeot e-3008, jenž je postaven na nové elektrické platformě STLA Medium. Jde o spolupráci Stellantisu a společnosti Saft, kdy se funkce nabíječky a invertoru integruje přímo do akumulátoru nezávisle na jeho typu (chemické směsi). Architektura podporuje AC i DC nabíjení, umožňuje dodávku elektrické energie přímo do motoru i do elektrické sítě, zatímco současně napájí 12V elektrický systém vozu.
A co mají být výhody nového řešení? Nabíjecí ztráty se při pomalém AC nabíjení mají snížit o 10 %, což spolu s dalšími vylepšeními zkracuje 7kW nabíjení ze 7 na cca 6 hodin (o cca 15 %). Efektivita je vyšší i opačně, tedy z akumulátoru směrem ven do motoru, což by mělo zejména v městském provozu navýšit dojezd až o 10 %, také výkon se tímto směrem zvyšuje ze 150 na 172 kW (+15 %). Systém má podporovat AC se 7, 11 i 22 kW, DC i přes 200 kW, a to na napětí 400 V, 800 V a má dokonce zvládat i baterie s 1200 V.
Lepší by měla být i životnost. Díky dynamickému managementu modulů by na konci životnosti měl být dojezd o 10 % vyšší než u dnešních technologií. Ve výsledku to může být i několik let životnosti navíc díky snazší možnosti výměny slabších modulů. To také zvyšuje spolehlivost, která má být 3krát vyšší. Baterie totiž při problémech s modulem přemostí tuto poruchu a vůz jede dál. Výrobce zapracoval také na lepším teplotním managementu a snazších opravách. Možné je tedy i vyměnit některé moduly za jiné s větší hustotou a prodloužit tak dojezd i onu výše zmíněnou životnost.
V neposlední řadě integrace invertoru a nabíječky zmenšuje objem akumulátoru o 17 litrů, hmotnost se pak díky tomuto snižuje o 10 kg a o dalších 30 kg díky dalším úpravám baterie. Výsledkem by měla být i nižší cena.
Zdroj: media.stellantis.com