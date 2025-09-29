Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Akumulátory, EV

Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Stellantis představuje baterie IBIS, jsou efektivnější a mají i vyšší životnost
Automobilový koncern už testuje akumulátory s platformou IBIS. Ta má zajistit efektivnější nabíjení, vyšší výkon, dojezd a lepší životnost.
Reklama
Automobilky stále vylepšují vlastnosti akumulátorů a více použitelné jsou i ty od tradičních automobilek. Koncern Stellantis proto představuje platformu IBIS (Intelligent Battery Integrated System), kterou už testuje v elektromobilu Peugeot e-3008, jenž je postaven na nové elektrické platformě STLA Medium. Jde o spolupráci Stellantisu a společnosti Saft, kdy se funkce nabíječky a invertoru integruje přímo do akumulátoru nezávisle na jeho typu (chemické směsi). Architektura podporuje AC i DC nabíjení, umožňuje dodávku elektrické energie přímo do motoru i do elektrické sítě, zatímco současně napájí 12V elektrický systém vozu. 
 
Stellantis IBIS
 
A co mají být výhody nového řešení? Nabíjecí ztráty se při pomalém AC nabíjení mají snížit o 10 %, což spolu s dalšími vylepšeními zkracuje 7kW nabíjení ze 7 na cca 6 hodin (o cca 15 %). Efektivita je vyšší i opačně, tedy z akumulátoru směrem ven do motoru, což by mělo zejména v městském provozu navýšit dojezd až o 10 %, také výkon se tímto směrem zvyšuje ze 150 na 172 kW (+15 %). Systém má podporovat AC se 7, 11 i 22 kW, DC i přes 200 kW, a to na napětí 400 V, 800 V a má dokonce zvládat i baterie s 1200 V. 
 
IBIS Peugeot e-3008
 
Lepší by měla být i životnost. Díky dynamickému managementu modulů by na konci životnosti měl být dojezd o 10 % vyšší než u dnešních technologií. Ve výsledku to může být i několik let životnosti navíc díky snazší možnosti výměny slabších modulů. To také zvyšuje spolehlivost, která má být 3krát vyšší. Baterie totiž při problémech s modulem přemostí tuto poruchu a vůz jede dál. Výrobce zapracoval také na lepším teplotním managementu a snazších opravách. Možné je tedy i vyměnit některé moduly za jiné s větší hustotou a prodloužit tak dojezd i onu výše zmíněnou životnost.
 
V neposlední řadě integrace invertoru a nabíječky zmenšuje objem akumulátoru o 17 litrů, hmotnost se pak díky tomuto snižuje o 10 kg a o dalších 30 kg díky dalším úpravám baterie. Výsledkem by měla být i nižší cena.
 

Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
27.9.2025, Milan Šurkala
Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
Panasonic chce v roce 2027 uvést akumulátory "bez anody"
25.9.2025, Milan Šurkala6
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
Daimler testuje vodíkový autobus Setra H2 Coach, má 800km dojezd
22.9.2025, Milan Šurkala17
QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
QuantumScape prezentoval solid-state baterii v elektromotorce Ducati. Dosahuje 844 Wh/l
21.9.2025, Milan Šurkala1
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Qualcomm uvedl ARMový Snapdragon X2 Elite, vrcholem je 18jádro Extreme s 5,0 GHz
Qualcomm uvedl ARMový Snapdragon X2 Elite, vrcholem je 18jádro Extreme s 5,0 GHz
Dnes, Milan Šurkala1
Anthropic zaplatí mimosoudní vyrovnání 1,5 mld. USD za ilegální trénování AI na upirátěných knihách
Anthropic zaplatí mimosoudní vyrovnání 1,5 mld. USD za ilegální trénování AI na upirátěných knihách
Dnes, Milan Šurkala
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
3nm proces TSMC N3P prý o 16-24 % dražší než N3E, Qualcomm i MediaTek si připlatí
Včera, Milan Šurkala1
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Microsoft Windows 10 žije dál! V EU a EEA dostává další rok bezplatné podpory navíc
Včera, Milan Šurkala1
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
TikTok kapituloval před Trumpem, dohodl prodej do USA a SAE za 14 mld. USD
27.9.2025, Milan Šurkala5
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
Rekordní úložiště BYDu: do kontejneru Haohan nacpal 14,5 MWh baterií, standard překonal o 50 %
27.9.2025, Milan Šurkala
MediaTek Dimensity 9500 běží s taktem až 4,21 GHz, vyráběn je 3nm procesem
MediaTek Dimensity 9500 běží s taktem až 4,21 GHz, vyráběn je 3nm procesem
26.9.2025, Milan Šurkala9
Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
Cena DRAM pamětí Samsungu kvůli AI vzrostou o 15-30 %, NAND půjde o 5-10 %
26.9.2025, Milan Šurkala