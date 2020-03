Sterilní neutrina zatím selhávají jako kandidáti na temnou hmotu

Sterilní neutrino je tak dosud stále hypotetická částice, na kterou by měla působit pouze gravitace a ne slabá interakce/jaderná síla, takže je velice těžko zaznamenatelná. Tento typ neutrin se tak stal jeden z kandidátů na temnou hmotu, o níž se v podstatě ví, kde se nachází i kolik jí je, ale dosud se neví, čím je tvořena, jak uvádí astrofyzik Ben Safdi (University of Michigan).

Právě Safdi se svými kolegy provedl experiment, který zahrnoval zpracování dat sbíraných po dvě dekády, která se týkají naší vlastní Galaxie a specifického rentgenového signálu. Právě ten by měla vydávat sterilní neutrina, na což ukázaly i rentgenové signály z řady jiných galaxií a astronomové doufali, že jsou konečně na cestě k objevení podstaty temné hmoty.

Safdi se tak pustil do zkoumání dat z 20letého zkoumání vhodných (tmavých a odlehlých) oblastí Galaxie, aby našel kýžený rentgenový signál, který má vznikat přeměnou sterilních neutrin v normální hmotu, na což ukazuje jejich hypotéza. Ten ale jednoduše nebyl nalezen, a tak doposud neexistuje žádný důkaz na základě pozorování, který by sterilní neutrina mohl potvrdit, jak Safdi uvádí v závěru práce . Galaxie by přitom měla být plná temné hmoty, takže se očekávalo, že pokud je hypotéza správná, její stopy budou nalezeny.

Znamená to tak, že rentgenové signály z cizích galaxií byly pravděpodobně vytvořeny něčím jiným a pravděpodobně šlo o "kontaminaci", která mohla mít původ ve hvězdách nebo v horkém plynu. Nicméně na druhou stranu stále nelze vyloučit, že sterilní neutrina existují a opravdu tvoří temnou hmotu. Pouze nebyl zjištěn průvodní jev jejich rozpadu, ale Safdi zatím nechce zkoušet zcela jiný přístup, ačkoliv by se mohlo zdát, že na hledání specifického rentgenového signálu mohou astronomové zapomenout. Uvádí, že by prostě mohlo jít o jiné vlnové délky rentgenového záření s tím, že už začal nový výzkum využívající jinak stejný přístup. Výhoda je ta, že tým už má k dispozici svou metodu, kterou může aplikovat na jiná data. Tak snad příště.

