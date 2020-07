Steve Wozniak žaluje YouTube: nedostatečně řeší kryptoměnové scamy

Máme zde další netradiční soudní spor. V něm proti sobě bude stát, jeden ze zakladatelů společnosti Apple, a server. Ten půjde k soudu proto, že dle Wozniakova názoru nedostatečně řeší problém kryptoměnových scamů. Jeden z takových nedávno zasáhl i platformu Twitteru . V těch jde o to, že útočníci se vydávají za známou bohatou osobnost, která má údajně nabízet Bitcoiny (nebo jinou kryptoměnu) zdarma. Stačí jen poslat nějakou kryptoměnu a zpět se má vrátit dvojnásobek. I když by jen málokdo čekal, že se něco vrátí zpátky, přesto se pořád najde spousta lidí, kteří na tento trik skočí. Navíc zdaleka nejde o první takový útok.

Na YouTube je jedním z častých terčů právě Steve Wozniak (často je to i Bill Gates nebo Elon Musk). Tomu se nelíbí, že tato falešná videa s jeho podobiznami a výstřižky z jiných videí zůstávají na platformě YouTube a ten jen velmi pomalu tato videa maže, pokud vůbec. A když je smaže, velmi rychle se objeví zpět, přičemž systémy YouTube dle žaloby nejsou zrovna účinné v detekci podobných scamů.

Wozniak se tak cítí být poškozen a YouTube tak viní, že se podílí na poškozování jeho pověsti. YouTube naopak tvrdí, že proti podobným scamům a publikaci falešných podvodných videí známých osobností tvrdě bojuje. Komu dá soud za pravdu, to ukáže až budoucnost. Není to poprvé, co měl Wozniak problémy s kryptoměnami. Před dvěma lety takto přišel o 70 tisíc USD při prodeji vlastních Bitcoinů, zde šlo ale o trik s kradenou kreditní kartou (podobným způsobem by mohl přijít o peníze i při prodeji jiných věcí, ne jen kryptoměny).