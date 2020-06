Streamovací platformu Twitch zaplavily stížnosti na porušení copyrightu

Další velký problém s autorskými právy mají uživatelé streamovací platformy Twitch. Mnozí z nich ve svých klipech (především z let 2017-2019) měli hudbu a videa, která má pod palcem Recording Industry Association of America (RIAA) a ta se jako obvykle dožaduje svých práv. Uživatelům, jejichž klipy neoprávněně obsahovaly chráněný obsah, byly zaslány požadavky na odstranění obsahu dle Digital Millennium Copyright Act (DMCA), což jim přináší mnoho komplikací. Twitch i jeho uživatelé na to musí reagovat.

U některých to znamená v podstatě smazání velké části svých klipů, někdy i všech. U streamerů, kteří zde mají desítky tisíc klipů, to bez možnosti dávkového mazání znamená hodně práce. To však není pro streamery jediný problém. Tím dalším je fakt, že jde o porušení podmínek služby a za tři taková porušení může následovat trvalý ban. Mnoho streamerů tak má bez varování i několik porušení najednou a hrozí jim vyloučení z platformy. Twitch nyní alespoň pracuje na způsobu, jak streamerům usnadnit lokalizaci závadných klipů a jejich mazání.