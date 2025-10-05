Streamování YouTube přes 56k modem? Otestováno, jen jich bylo potřeba 12 najednou
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Staré modemy končily s rychlostí na 56 kbps. Byla zde ale technologie, která umožnila jejich spojování. YouTubeři na The Serial Port to po desítkách let zkusili využít pro puštění streamu na YouTube. A povedlo se.
Jistě jsme všichni rádi, že doba zoufale pomalého, nespolehlivého a drahého vytáčeného připojení je už dávno za námi. Maximální teoretická rychlost vrcholila hodnotou 56 kbps (7 kB/s), praktická byla v maximu obvykle někde na 2/3 teoretické hodnoty. Na YouTube kanále The Serial Port se zkusili k této technologii vrátit a zjistit, zda je přes ní možné streamovat YouTube video. Jenže i v nejnižším rozlišení je podle autorů potřeba asi 200 kbps. To takový modem nezvládne ani teoreticky. Jenže už před lety byla k dispozici technologie Multilink PPP, která umožňuje kombinovat více modemových spojení dohromady, a tak bylo nabízeno třeba 112kbps spojení. Jenže mít dvě připojení najednou je dost nepraktické, a tak se technologie nikdy výrazněji nerozšířila.
Autoři videa tak ze začátku použili systém od IBM z roku 2001 s operačním systémem Windows ME, kde rozjeli onu dvojici modemů. Jenže to pochopitelně na streamování videa nestačilo, a tak museli jít nad rámec standardních řešení a s pomocí dvou rozšiřujících karet s více sériovými porty se jim povedlo rychlosti navýšit. To už ale vzali jiné PC od IBM s procesorem Pentium 4 a operačním systémem Windows XP, který dovolil také snazší připojování celého systému (šlo vytáčet najednou a vyžádat si opakování pokusů u těch, kde se to nepovedlo). Dvě rozšiřující karty pomohly zvýšit počet COM portů na 13 (jeden byl na základní desce), přičemž postupně zkoušeli přidávat po několika modemech, až se zastavili na konečných 12 kusech a teoretické rychlosti 668,8 kbps (83,6 kB/s). Cíl se nakonec povedlo splnit, počítač se skutečně dokázal připojit na YouTube a přes modemové připojení dokázal streamovat video. Celé video o tomto pokusu si můžete pustit na YouTube.
Zdroj: tomshardware.com, techspot.com