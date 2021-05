Studie hledá v gravitačních vlnách prapůvodní černé díry, tvoří snad temnou hmotu?

Jak název napovídá, prapůvodní černé díry měly vzniknout brzy po velkém třesku, a to už po necelé sekundě, což si někteří vědci myslí na základě té premisy, že různorodé rozmístění hmoty v mladém vesmíru mělo vytvořit i regiony s velice vysokou hustotou materiálu, kde pak vznikla celá pole černých děr. To je ovšem pouze předpoklad, k němuž neexistovaly žádné důkazy, ovšem to se už možná mění.





Astrofyzici se nyní obracejí k datům z detektorů gravitačních vln, jako je LIGO. Právě ten už dokázal zachytit 47 vln coby projevů srážky dvou velice hmotných objektů, a typicky pak černých děr. Nová studie beroucí v potaz i měření z detektoru Virgo přitom naznačuje, že až 24 z těchto velice dávných kolizí zahrnovala prapůvodní černé díry, jak uvádí její spoluautorka Gabriele Franciolini (University of Geneva). Pokud je to pravda, jedná se o vůbec první zachycené projevy těchto starých černých děr.

Vodítkem je přitom především odhadovaná hmotnost objektů, které se srazily, protože v mnoha případech nejde o černé díry, které mohly vzniknout zhroucením hvězdy. Prapůvodní černé díry přitom mohou dle teorie nabývat velice široké škály hmotností od velice malých s hmotností jen 10−8 kg, které by se zanedlouho vypařily až po díry s hmotností mnoha Sluncí. Dle Hawkinga, který se prapůvodními černými děrami hluboce zabýval, by se přitom měly do dnešních dnů vypařit všechny černé díry, které vznikly hned po velkém třesku a měly hmotnost do 1011 kg. To samozřejmě neznamená, že dnes nemůžeme zachytit jejich projevy.

Nová studie do své statistiky přitom vedle výsledků z detektorů gravitačních vln zahrnuje široké spektrum teorií o černých dírách, a to těch vzniklých z hvězd i těch prapůvodních. Výsledky jsou takové, že černé díry vzniklé z hvězd nemohly stačit na takovou populaci, jejíž projevy můžeme najít kolem sebe. Čili je pak pravděpodobné, že k nim přispěla i populace prapůvodních černých děr.

To celé pak může mít svůj vliv na další teorii , která říká, že onou dosud nedetekovanou temnou hmotou jsou ve skutečnosti prapůvodní černé díry. Má to svou logiku, neboť takové černé díry by mohly tvořit celou pavučinu táhnoucí se mezi galaxiemi, kde by byly samy o sobě neviditelné, snad až na efekt gravitační čočky a dávno známé projevy gravitace, kterou vědci vysvětlují právě přítomností temné hmoty. A temná hmota by to jistě svým způsobem byla.

