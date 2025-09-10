Aktuality  |  Články  |  Recenze
Doporučení  |  Diskuze
Grafické karty a hry  |  Procesory
Storage a RAM
Monitory  |  Ostatní
Akumulátory, EV
Robotika, AI
Průzkum vesmíru
Digimanie  |  TV Freak  |  Svět mobilně
Aktuality
>
Robotika, AI
>
Google

Studie říká, že Google AI Overviews už z více než 10 % citují jiné AI zdroje

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Studie říká, že Google AI Overviews už z více než 10 % citují jiné AI zdroje
S rozšiřováním AI obsahu se už nějakou dobu varuje před tím, že AI se začne trénovat sama na sobě, tedy na svých dřívějších výstupech. Google AI Overviews už s vytvářením AI obsahu na základě AI obsahu mají údajně problém.
Reklama
Systémy umělé inteligence byly natrénovány na obrovském množství dat, na jejichž vzniku se podílel člověk. Na základě toho začaly tvořit nová data, což je jejich funkcí a účelem, na tom není nic špatného. Jenže už nějakou dobu se upozorňuje na to, že zde může vzniknout problém s tím, pokud se tyto dřívější výstupy AI systémů stanou novými vstupy pro další trénování. AI se tak začne učit sama na svých vlastních datech, což může představovat potíže s kvalitou obsahu. Studie, za kterou stojí Originality.ai, se snažila podívat, jak se tento problém projevuje u Googlu, který nyní vytváří AI souhrny.
 
Ta vyvinula model AI Detection Lite 1.0.1, který měl za úkol detekovat, zda jde o data vytvořená AI nebo člověkem. Pak náhodně vybrala 29 tisíc dotazů na témata YMYL (You Money Your Life) týkající se zdraví, štěstí nebo finanční stability. Ty mohou mít při špatně podaných informacích negativní vliv na budoucnost uživatele, který se může vrhnout do některých neuvážených finančních nebo zdravotních kroků. U těchto dotazů pak systém studoval AI přehledy, které generoval Google, a sledoval, kam vedou odkazy z těchto přehledů. Podle studie vedlo nemalých 10,4 % odkazů na zdroje, které byly velmi pravděpodobně vytvořeny pomocí AI. 15,2 % se nepovedlo klasifikovat a 74,4 % bylo označeno jako vytvořené člověkem. 
 
Studie naznačuje, že i když AI přehledy nejsou zahrnovány do dalších trénování, odkazování na stránky s AI obsahem může těmto stránkám zvyšovat věrohodnost, viditelnost, a tím se budou ještě častěji citovat, ať už AI systémy nebo lidmi. Google studii napadl a brání se, že detektor použitý ve studii má své chyby a není dostatečně spolehlivý na to, aby dokázal poznat obsah vytvořený AI od toho, který vytvořil člověk.
 
Zdroj: techspot.com, ilustrační obrázek (ChatGPT)

Reklama
Reklama
Diskuze (0)|Další z rubriky:
Evropský superpočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Evropský superpočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Včera, Milan Šurkala3
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
Broadcom má zakázku na AI čipy za 10 mld. USD, patrně pro OpenAI
8.9.2025, Milan Šurkala
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
Google Translate díky AI přináší real-time překlady a jazykové lekce. Možná z něj bude druhé Duolingo
4.9.2025, Milan Šurkala
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
Mercedes-Benz v Düsseldorfu nasadí robotické psy Aris, chce ušetřit statisíce EUR
4.9.2025, Milan Šurkala10
Reklama
Doporučujeme z našich magazínů
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
Doporučené fotoaparáty: prosinec 2024
18.12.2024, článek, Milan Šurkala
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
Doporučené telefony na focení: říjen 2024
21.10.2024, článek, Milan Šurkala
Nejnovější články
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Sešitům už odzvonilo aneb zpátky do školy v roce 2025
Dnes, PR článek
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Spandragon 8 Elite
2nm Samsung Exynos 2600 v novém testu překonal Spandragon 8 Elite
Dnes, Milan Šurkala3
Podzimní keynote Applu: AirPods Pro 3 mají Live Translation, Watch 11 delší výdrž a nechyběl ani iPhone 17
Podzimní keynote Applu: AirPods Pro 3 mají Live Translation, Watch 11 delší výdrž a nechyběl ani iPhone 17
Dnes, Milan Šurkala1
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
Výroba u Intelu není dnes dle Qualcommu přijatelnou možností
Dnes, Milan Šurkala3
Kia představila nové modely elektromobilů EV9 GT a EV5
Kia představila nové modely elektromobilů EV9 GT a EV5
Včera, PR článek
Evropský superpočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Evropský superpočítač JUPITER má 24.000 čipů Nvidia, jako první v Evropě zvládá exascale
Včera, Milan Šurkala3
AI vyhledávání QNAP Qsirch bude od října zdarma pro všechny
AI vyhledávání QNAP Qsirch bude od října zdarma pro všechny
Včera, Milan Šurkala
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
Lidovější elektromobilita se blíží, Škoda poodhalila Epiq od cca 25.000 EUR
8.9.2025, Milan Šurkala70