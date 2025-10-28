Aktuality  |  Články  |  Recenze
Aktuality
Akumulátory, EV

Sunwoda zahajuje výrobu solid-state akumulátorů se 400 Wh/kg, otestovala i s 520 Wh/hg

Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Společnost Sunwoda uvedla nové lithiové akumulátory typů solid-state s pevným elektrolytem. Mají velmi vysokou energetickou hustotu 400 Wh/kg.

Solid-state Li-Ion akumulátory mají být bezpečnějšími alternativami dnešních lithiových baterií, i když i mezi nimi najdeme typy, které s bezpečností nemají větší problémy. Mělo by tak být díky pevnému elektrolytu. Na trhu jsou už semi-solid-state baterie, brzy by se ale měly začít ve větším prodávat a dodávat i plně solid-state verze. Do pilotní výroby nyní míří nové akumulátory tohoto typu od společnosti Sunwoda. Ta totiž představila nové články s hmotnostní energetickou hustotou přes 400 Wh/kg a životnosti na 1200 cyklů. V takovém případě by např. 100kWh akumulátor měl v článcích 250 kg a celý by tak mohl vážit i dost pod 400 kg. Tato pilotní produkce by se měla rozběhnout do konce letošního roku, přičemž kapacity linky je zatím jen 0,2 GWh (tzn. ekvivalent jen cca 2000 elektromobilů se 100 kWh). Už během roku 2026 by ale produkce měla stoupnout na 1 GWh. V laboratořích má nicméně společnost i články s hustotou 520 Wh/kg, které prošly prvními úspěšnými testy (výroba je ale stále hudbou budoucnosti, přesný rok pro produkci nebyl stanoven, nicméně připomeňme, že 400Wh/kg akumulátory, které budou vystaveny po konce letošního roku, byly oznámeny v červenci 2024). Předpokládá se, že v roce 2027 by už v laboratořích mohly být dokonce i články s hustotou přes 700 Wh/kg, jejich produkce ale na sebe ještě nechá nějaký ten rok čekat.
 
Zdroj: cnevpost.com
Doporučujeme náš obsáhlý článek o rozdílech v technologiích baterií.

