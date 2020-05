Super Mario 64 se dočkal PC portu v nativním 4K, přidat lze i ray tracing

Super Mario 64 se v roce 1994 stal první hrou s italským instalatérem v hlavní roli, která využívala trojrozměrný svět. Není divu, že fanoušci jeví o tento titul zájem až do dnešních dnů a prostřednictvím emulátoru si jej mohou zahrát třeba na počítači s Windows. V loňském roce se skupina nadšenců rozhodla dekompilovat původní zdrojový kód, což otevřelo vrátka k portům hry na jiné operační systémy. První výraznější počin využívající tento kód přišel o víkendu, kdy se na YouTube objevilo video z plně hratelného portu Super Mario 64 pro Windows PC.

Opravdu se nejedná o emulátor, ale nativní port, který využívá rozhraní DirectX 12 a umožňuje si tuto legendární plošinovku vychutnat v mnohem vyšším rozlišení, Kromě 4K je hra přizpůsobena také pro dnešní širokoúhlé monitory. rozpohybování herní postavičky lze kromě počítačové klávesnice využít také dnešní gamepady, jako je třeba ovladač pro herní konzoli Xbox One. Prostřednictvím aplikace třetí strany ReShade lze do hry přidat moderní vizuální efekty včetně primitivního ray tracingu /sledování paprsků) v reálném čase, který vylepší odrazy. Tato renderovací metoda je dostupná na některých high-endových grafických kartách a měla by být jedním z taháků příští generace herních konzolí PlayStation 5 a Xbox Series X.

Super Mario 64 v nativním 4K rozlišení a širokoúhlém formátu

Nový port je významný také pro celou komunitu, která hru nadále upravuje a rozšiřuje pomocí různých módů. Jeden z nadšenců kupříkladu nedávno v Super Mario 64 vytvořil svět ze hry Super Mario Odyssey, která vyšla pro Nintendo Switch. Nintendo bohužel nemá pro podobné počiny příliš pochopení, proto i autor nového 4K portu odmítl sdílet odkaz ke stažení hry, aby se vyhnul problém kvůli duševnímu vlastnictví. Přesto se hra patrně již někde povaluje po internetu. Připomeňme, že Nintendo v minulosti již několikrát zažalovalo společnosti, které nějak využívaly postavičku Maria, ať už ve virtuálním prostřední nebo v reálném světě (např. závody Mario Kart v ulicích Tokia).

Super Mario 64 s primitivním ray tracingem přes software ReShade

Ani nový port pro PC se Nintendu nejspíš příliš líbit nebude, neboť sama japonská společnost plánuje remasterovat klasické tituly ze série Super Mario a vydat je pro své konzole Switch. Mezi plánovanými hrami nebude chybět ani Super Mario 64, který byl původně dostupný pro NIntendo 64. V plánu je také deluxe verze titulu Super Mario 3D World, původně vydané pro Wii U, která bude obsahovat nový obsah i úrovně. Brzy by měl být údajně oznámen také nový titul ze série Paper Mario.

