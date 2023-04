Supermarkety jako nabíjecí huby pro EV: Walmart udělá z parkovišť nabíječky

I když se mnohdy jako stěžejní technologie pro rozšíření elektromobility považuje extrémně rychlé nabíjení v řádu minut jako u tankování fosilních paliv (pak ale roste problém s tím, jak dostat tak velké množství energie do rychlonabíječky a z rychlonabíječky do auta), snad ještě důležitější je všeobecný přístup k pomalému nabíjení, kdy se vůz nabíjí v době, kdy se na jeho nabíjení nečeká. Tím se pak výrazně omezuje počet případů, kdy je potřeba onoho problematického rychlého nabíjení, což platí zejména u těch, kteří obvykle nejezdí nárazově stovky kilometrů. Nemalou úlohu v tomto mohou sehrát parkoviště u supermarketů a hypermarketů. Většinou se tato idea u veřejnosti pojí s otázkou "kdo to zaplatí?", nicméně pokud se nad tím zamyslíme trochu hlouběji, přestává to být takovým problémem, jakým se to může zdát. Už v dnešní době mají mnohé hypermarkety i vlastní čerpací stanice a nabízí svým zákazníkům (obvykle) cenově výhodné tankování. Totéž se nyní děje i na poli elektromobility.



Mnozí vidí stavbu nabíječek u supermarketů jen jako finanční náklad bez pořádného pochopení druhé strany rovnice. Nejde jen o finanční zátěž, ale o investici, která supermarketům přinese další příjmy, zároveň z toho ale může profitovat i samotný zákazník a jít o win-win situaci. Obchod může získat marži nejen na potravinách a jiných produktech, které prodává zákazníkům, ale také může monetizovat u nich strávený čas platbou za nabíjení vozu. Zde je však zajímavé, že zatímco nikomu nepřijde zvláštní, že se v čerpacích stanicích platí za benzín a naftu, platbu za elektřinu při parkování mnozí považují snad až za okrádání zákazníků.

Zde se dá očekávat, že se může zopakovat podobná situace jako u fosilních paliv a zákazník tu nebude tím, kdo bude "okrádán", poněvadž cena za nabíjení může být (a patrně i bude) jedním z lákadel, jak k sobě mohou řetězce dostat zákazníky. Tedy je pravděpodobné, že nabíjení u supermarketů bude spíše předmětem cenové války mezi nimi, z čehož by mohl profitovat i zákazník relativně příznivými cenami za nabíjení. Stát se tak může, ale pochopitelně nemusí, to ukáže až čas. Parkoviště u supermarketů (a jiných podobných objektů) by se nicméně v budoucnu mohla stát významnými nabíjecími huby pro elektromobily, kdy je primárním účelem uživatele něco jiného než nabíjení elektromobilu.

V USA se do toho ve větších chce pustit např. Walmart u svých obchodů (včetně Sam's Club). Prozatím má k dispozici nabíječky ve 280 lokacích, do roku 2030 by se z jeho parkovišť měla stát nabíjecí centra a počítá se s 1300 lokacemi nabízejícími dokonce i rychlé nabíjení (přesnou rychlost ale neznáme). Řetězec chce těžit i z toho, že zhruba 90 % Američanů má obchod Walmartu v okolí do 10 mil (16 km), a hodlá jim nabídnout cenově přijatelné nabíjení, které má snížit náklady potřebné na dopravu. Ty totiž dle něj tvoří druhou největší položku rodinného rozpočtu americké domácnosti. Otázkou zůstává to, z jakých zdrojů chce řetězec nabízet elektřinu pro nabíjení vozů svých zákazníků.