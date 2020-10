Superpočítač Aurora z éry ExaFLOPS se zpozdí kvůli 7nm procesu Intelu

Intel plánuje, že Aurora založená na jeho hardwaru nabídne právě ccca 1 ExaFLOPS výkonu, nicméně pravděpodobné je, že se nejvýkonnějším superpočítačem světa nestane, neboť AMD si chystá ještě výkonnější systémy El Capitan a Frontier s výkonem až 2 ExaFLOPS . Záleží tak především na tom, kdy budou tyto superpočítače dokončeny a Intelu nehrají moc do karet problémy s vývojem jeho vlastního 7nm procesu, zatímco na straně AMD (a především TSMC) to z tohoto hlediska vypadá zatím v naprostém pořádku.

O 7nm procesu Intelu přitom dobře víme, že bude opožděn, přičemž v plánu bylo jej nejdříve nahradit 5nm technologií firmy TSMC . To se týká zrovna čipů Ponte Vecchio, jenomže nyní se dozvídáme přímo od zástupkyně Office of Science v Department of Energy (Ministerstvo energetiky USA - via Tom's Hardware HPC Wire ), že Aurora bude postavena později, než bylo dříve v plánu. Barb Helland z DoE to však prý nevidí jako velký problém a uvádí, že v Argonne National Laboratory, pro niž se superpočítač staví, se s takovou možností počítalo.