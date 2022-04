SupremeRAID SR-1010: RAID s GPU nabízí propustnost až 110 GB/s

SupremeRAID SR-1010 navazuje na starší model zvaný SupremeRAID SR-1000, čili rozdíl v označení je minimální, ale ve výbavě značný. Nový SupremeRAID SR-1010 totiž už využívá rozhraní PCIe 4.0 namísto verze 3.0 a pak také výkon GPU RTX A2000 od firmy NVIDIA, zatímco stará verze spoléhala na T1000, což je pochopitelně Turing, ne Terminátor.

Výrobce se přitom chlubí, že datová propustnost při čtení může dosáhnout až 110 GB/s, ovšem to nás ihned napadne, že i 16 linek PCIe 4.0 je na to málo, což platí i pro PCIe 5.0. Až PCIe 6.0 s jednosměrnými 128 GB/s by na takový průvan dat se svými 16 linkami stačilo. Jenomže to bychom si SupremeRAID SR-1010 pletli s kartami, které samy hostí potřebná SSD. Tato karta ale nic takového nedělá a v podstatě jde o RAIDový akcelerátor, jenž má za úkol odlehčit zátěž procesoru, přičemž samotná data přes něj vůbec netečou. Právě proto není podstatné, zda jeho vlastní rozhraní zvládne či nezvládne udávaných 110 GB/s.

Dále se dočteme o 19 milionech IOPS v případě náhodného 4k čtení a pro sekvenční zápis platí až 22 GB/s a náhodný 4k zápis pak 1,5 milionu IOPS.





SupremeRAID SR-1010 SupremeRAID SR-1000 High-end Hardware RAID náhodné 4k čtení 19M IOPS 16M IOPS 3,5M IOPS náhodný 4k zápis 1,5M IOPS 820k IOPS 180k IOPS 512k sekvenční čtení 110 GBps 110 GBps 13,5 GBps 512k sekvenční zápis 22 GBps 11 GBps 4 GBps náhodné 4k čtení při obnově pole 5,5M IOPS 3M IOPS 36k IOPS náhodný 4k zápis při obnově pole 1,1M IOPS 600k IOPS 18k IOPS

SupremeRAID SR-1010 je nízká a krátká karta (HHHL), která ovšem zabírá dva sloty a využívá aktivní chlazení, takže bychom si ji mohli dle vzezření snadno splést s grafickou kartou, respektive díky absenci obrazových konektorů spíše s GPGPU akcelerátorem. Ale to ve své podstatě je.

Co se týče spotřeby, SupremeRAID SR-1010 si díky 70W TBP vystačí s energií ze samotného slotu. Stejně jako předchozí model pak dokáže obsluhovat SSD v polích RAID 0, 1, 5, 6 či 10, a to až 32 kusů lokálně zapojených NVMe SSD. Zajištěna je podpora Windows Server 2019 a 2022 plus různých linuxových distribucí. Tato novinka bude v prodeji již od 1. května.