Synology bude u některých NASů vyžadovat vlastní a certifikované HDD pro plnou funkčnost

Tzv. vendor lock proniká také do NASů. Společnost Synology totiž oznámila, že některé jeho řady NASů totiž pro plnou funkčnost budou vyžadovat vlastní pevné disky, případně disky třetích stran, ale s potřebnou certifikací. Jako první dostanou tyto požadavky NASy řady Plus modelového ročníku 2025. Starší verze téže řady a jiné řady i v budoucnosti (alespoň té blízké) včetně migrace stávajících NASů na nově omezenou řadu Plus (2025) toto zatím vyžadovat nebudou. Tu se postupně v budoucnu může změnit.

Toto naštěstí neznamená, že by NASy s nekompatibilními disky nefungovaly, jen nebudou podporovat všechny funkce. Chybět budou třeba některé formy deduplikace, analýza životnosti, automatické aktualizace firmwarů nebo vytváření diskových svazků. Cílem má být oficiálně zajištění vyšší stability a výkonu, v pozadí budou pravděpodobně snahy i o zajištění více příjmů za certifikace. Připomeňme, že Synology vlastní disky přímo nevyrábí, ale pod svou značkou nějaké ty disky má, ty mu vyrábí Seagate a Toshiba.