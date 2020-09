Syntetické i herní testy RTX 3080: opravdu dvojnásobek RTX 2080?

Hardwarové magazíny budou moci zveřejnit testy karet GeForce RTX 3080 až v pondělí, ale už nyní se objevují výsledky testů, ať už omylem, "omylem", nebo záměrně. Server VideoCardz se nyní s námi podělil o data, která mu zasílají recenzenti ve snaze si ověřit své výsledky. Možná že byli trošku znejistěni tím, že Jensen Huang sliboval od RTX 3080 dvojnásobek výkonu karty RTX 2080, to je konec konců jedno. My se díky tomu můžeme podívat na výsledky testů, dle nichž nová karta v praxi nedosahuje slíbeného dvojnásobku RTX 2080 a spíše jde o dvojnásobek výkonu karty RTX 2060 Super.

Je zřejmé, že pokud ve VideoCardz měli k dispozici jen výsledky testů samotné RTX 3080, těžko je mohou srovnávat s výkonem jiných karet tak, jak by se to mělo dělat, čili na stejné platformě, systému, konfiguraci her, atd. Nic lepšího ale zatím nemáme, takže do toho.

Dle dostupných informací byly karty RTX 3080 testovány s ovladači 456.16, které NVIDIA poskytla pro recenze a povedlo se ověřit výkon ve dvou hrách, a to Shadow of the Tomb Raider a FarCry New Dawn. Nejdříve ale 3DMark.

Právě dle něj můžeme mluvit o dvojnásobku výkonu karty RTX 2060 Super, i když ani v případě RTX 2070 Super k tomu nemá někdy daleko. O dvojnásobku výkonu RTX 2080 se ale nedá mluvit, alespoň syntetických testech, které zatím nepatří do obvyklých testů.





A pak tu máme slíbené Shadow of the Tomb Raider a FarCry New Dawn, kde to vychází podobně, a to v tom nejlepším případě. Předem je ale třeba říci, že dnes musíme počítat s tím, že v nižších rozlišeních nám už ani s využitím toho nejvhodnějšího procesoru nemusí grafická karta dopomoci k vyšším snímkovacím frekvencím.

Právě to se ukazuje ve Far Cry New Dawn, kde výkonná karta ve Full HD ani na tu nejvyšší kvalitu v podstatě nemá smysl. I RTX 2060 Super je na 89 % výkonu nové RTX 3080 a až v Ultra HD se dostává téměř na polovinu. To ale nemusí platit jinde, kde je úzkým hrdlem naopak výkon grafiky. V Shadow of the Tomb Raider, ačkoliv se netestovalo na Full HD (1080p), ale jen na 1440p a 2160p, jsou rozdíly velice podobné.

A ještě něco se z testu v SOTTR ukázalo díky testům s a bez RT/DLSS. Je vidět, že s využitím ray tracingu a DLSS se výkon starých Turingů k novému Amperu přibližuje více než bez využití těchto technologií. To by mohlo naznačit, že právě s ohledem na RT a DLSS se výkon Ampere zlepšil méně než v prosté rasterizaci. Nicméně do toho mohou později promluvit aktualizace her, nové ovladače a vůbec postupné ladění platforem pro Ampere, takže ještě uvidíme. Nicméně bezbřehé nadšení z nové generace GeForce nám asi bude trošku opadat.

