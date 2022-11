Systémy automatického brzdění snižují rizika nehod o více než 40 %

Moderní auta mají spoustu jízdních asistentů, které mají za úkol pomáhat řidiči v řízení a zvýšit bezpečnost provozu. Jedním z nich je i systém automatického brzdění před překážkou. První studii má na svědomí The Partnership for Analytics Research in Traffic Safety, která vzala údaje z 12 milionů nehod ze 13 různých států USA, které poskytla NHTSA. V tomto případě vyšlo najevo, že systém snížil počet nehod o 49 % a o 53 % snížil počet zranění. Pokud byly vozy vybaveny jen systémem, který na nebezpečí srážky upozorňoval, čísla byla výrazně nižší, nicméně i zde se povedlo zabránit 16 % nehod a 19 % zraněním. Svou úlohu mají i systémy pro udržování v jízdním pruhu, kde se snížil počet nehod o 8 %, zatímco počet zranění klesl o 7 %.



Druhou studii vypracovala Insurance Institute for Highway Safety. Čísla zde byla o něco nižší, ale až tak výrazně se od předchozí studie neliší. V případě pickupů to bylo u systému automatického brzdění snížení počtu nehod o 43 %, přičemž počet zranění dle studie klesl o 42 %. Problémem u pickupů je nižší počet vozů, které jsou takovým systémem vybaveny např. proti SUV, přitom však kvůli svým větším rozměrům a hmotnosti jsou pro ostatní účastníky provozu větším rizikem. Spousta automobilek má takové systémy v drtivé většině vozů, 90% hranici překonaly např. firmy BMW, Honda, Hyundai, Mazda, Mercedes-Benz, Stellantis, Subaru, Tesla, Toyota, Volkswagen nebo Volvo. Naproti tomu u GM je toto číslo jen 73 %. Víme sice, kolika nehodám tyto systémy pravděpodobně zabránily, nicméně otázkou zůstává, kolik nehod naopak způsobily.