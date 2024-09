Také MediaTek Dimensity 9400 dle Geekbench 6 v MT testu poráží Apple A18 Pro

Poslední roky jsme tu měli (a bohužel stále máme) až nesmyslné závody ve výkonu mobilních procesorů v telefonech. Vysoký výkon je sice pěkná věc, problémem je ale vysoké zahřívání a spotřeba, což se odráží v nižších výdržích na baterii. Apple už tento závod opustil a jeho procesory A18 a A18 Pro s jen 6 jádry dávno nevyhrávají benchmarky ohledně vícevláknového výkonu. Nadále však jsou jeho výkonná jádra tak silná, že drží první příčky v jednovláknovém výkonu.

To se nedávno ukázalo v uniklých benchmarcích Qualcommu Snapdragon 8 Gen 4 , kde Qualcomm dosáhl v benchmarku Geekbench 6 ve vícevláknové verzi testu o 20 % vyšší výkon než Apple, novější data ale ukazují dokonce 25% náskok. V jednovláknovém ale Apple stále vedl o nějakých 5 %, ale i zde novější data ukazují nižší hodnoty pro Apple, tedy že má asi jen 2% náskok. Připomeňme, že procesor Qualcommu by měl mít frekvenci cca 4,3 GHz u dvou výkonných jader Cortex-X925 a 2,8 GHz u středních Cortex-A725 (úsporné modely řady A5xx tu vůbec nejsou). A nyní se nám do hry dostává i