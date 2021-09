Tchaj-wan chce v Indii postavit továrnu za 7,5 miliardy dolarů

Dle rozhovorů mezi Tchaj-pej a Novým Dillí se tak jedná o možnosti postavit novou továrnu na výrobu čipů někde v Indii, přičemž by evidentně nešlo o nejmodernější provoz, ale o využití některé ze starších technologií. Ve zprávě se přitom vůbec neuvádí, kdo by si tento úkol mohl vzít na starost, ovšem v úvahu připadají v podstatě jen dvě společnosti, a to TSMC a vedle něj i UMC.

Můžeme uvažovat o vcelku velkém provozu vzhledem k tomu, že má jít o investici 7,5 miliard dolarů do továrny, v níž se nevyužijí nejmodernější výrobní procesy, ale třeba i něco staršího jako 28nm technologie. Nicméně my nevíme, zda má jít pouze o samotnou výrobu čipů nebo i další přidružené provozy pro pouzdření, výzkum, apod.

Indie už mezitím hledá vhodné místo pro takovou továrnu s ohledem na dostatek prostoru, přístupu k vodě a samozřejmě i pracovní síle. Je přitom ochotna se na výstavbě podílet i finančně a poskytnout až polovinu kapitálových výdajů a navíc zajistit i daňové úlevy nebo jiné pobídky.

Zástupci Tchaj-wanu také doufají v to, že případná dohoda o výstavbě továrny výrazně vylepší celkové vztahy obou zemí, které už v roce 2018 podepsaly dohodu o vzájemné expanzi investic a rozšiřování ekonomických vazeb. To by pak následně mohlo vést až k dohodě o volném vzájemném obchodu, nicméně Indie se takové myšlence dosud bránila v obavě před reakcí Pekingu.



Čili cíle Tchaj-wanu jsou logicky i politické ve snaze posílit své vazby s jinými zeměmi v době, kdy ČLR stupňuje svůj tlak a nepokrytě hrozí i vojenskou intervencí proti své "vzbouřené kolonii".

