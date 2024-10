Tchaj-wan říká, že díky TSMC jsou ve výrobě čipů před Čínou technologicky o 10 let popředu

Poté, co se více rozhořela obchodní válka mezi USA a Čínou, což si odskákala např. společnost Huawei, která ztratila přístup k moderním "západním" čipům, si musí Čína vyrábět spoustu čipů sama. Nemá však přístup nejen k nejmodernějším procesorům, ale také ho nemá k nejmodernější strojům pro jejich výrobu. Zde se používají produkty nizozemské společnosti ASML, které u posledních generací výrobních procesů přešly na technologii EUV. Ta Číně nadále chybí, ačkoli nedávno ohlásila, že dosáhla 7nm technologie i bez EUV.

Cheng-Wen Wu, ministr v National Science and Technology Council (ministerstvo pro vědu a technologie), na otázku, zda rozborky čínských telefonů Huawei Pura 70 s čínským procesorem napovídají, že je Čína technologicky jen 3 roky za TSMC, vyslovil pochybnosti, že by byla tak blízko. Vzhledem k tomu, že v příštím roce TSMC zahájí 2nm výrobu, vidí rozdíl mezi Čínou a Tchaj-wanem spíše tak na 10 let. Zde připomeňme, že TSMC zahájilo 7nm výrobu ve skutečnosti před 6 lety, nicméně je nutno také zvážit, na jaké technologické úrovni je 7nm proces u TSMC a na jaké úrovni je 7nm výroba čínského SMIC.