Tchaj-wanská firma straší nedostatkem čipů i v příštím roce

Výroba čipů ale nestačí ani v dalších odvětvích a v případě výroby automobilů výraznou měrou přispěje k jarním ztrátám, které mají přesáhnout v celosvětovém měřítku 60 miliard dolarů . Lze očekávat, že nedostatek čipů může brzy zasáhnout mnohem více oblastí, a to pochopitelně především spotřební elektroniky či počítačových komponent a periferií. Mluví se zvláště o dotykových panelech, displejích či 5G výbavě.

O tom, že obecný nedostatek čipů může přetrvat až do první poloviny roku 2022, se konkrétně vyjádřil James Yang (prezident Innolux Corp., přidružené společnosti Foxconnu). Dle něj jsou dodávky z továren vyrábějících čipy nedostačující, ovšem vedle toho nestíhají ani provozy pro pouzdření čipů a jejich testování.

Projevují se tak dlouhé dodací lhůty, což platí pro výsledné produkty, ale i žádané výrobní vybavení, na které se čeká a bude čekat i 11 měsíců. Továrny tak nejsou schopny v některých případech rozšiřovat kapacitu, a to jmenovitě pro čipy starající se o napájení a pro čipy využívané v displejích. Yang zde mluví především z pohledu jeho společnosti, která vyrábí právě displeje.

Zdaleka tak nejde o jeden velký problém, ale o celou řadu problémů, která může způsobit nedostatek a zdražování zboží. A dá se říci, že tím je ohroženo v podstatě cokoliv, co využívá počítačové čipy bez ohledu na to, zda jsou vyráběny moderní, nebo letitou technologií. Ale uvidíme, zda ještě někdy za rok půjde o aktuální problém, nicméně nesmíme zapomínat na Intel, který si v posledních letech sám procházel tím, co nyní postihlo celý průmysl. Tehdy uváděl, že problém se svou tehdy nedostatečnou 14nm kapacitou dokáže brzy vyřešit, ale jak dobře víme, to se mu dlouhodobě nedařilo i přes postupné navyšování produkce továren, což bylo spojeno právě s navyšující se poptávkou, kvůli které výrobci nestíhají ani dnes.



