Tchaj-wanská vláda vítá plán EU spolufinancovat nové výrobní kapacity

EU přichystala 15 mld. eur pro podporu výstavby továren na čipy , což má být přitom jen část celkově vyhrazených peněz, které celkově půjdou do polovodičového průmyslu. Jedná se tu o iniciativu Chips for Europe, díky níž má Evropa získat nové výrobní kapacity včetně moderních, které tu v podstatě neexistují. Nejblíže ji k tomu přibližuje Intel, který má svůj provoz v Irském Leixlip u Dublinu, ovšem už i ten je se svými 14nm linkami zastaralý.

V příštím roce by měl Intel v Leixlip rozjet už i svou 7nm výrobu, která už by mohla v rámci IDM 2.0 posloužit k výrobě i cizích čipů. A právě o to jde, neboť doposud šlo o kapacity, které Intel využíval jen pro své účely.





Finance od EU tak otevírají cestu ke stavbě zbrusu nových továren a vypadá to, že ty na jejím území postaví jednak Intel, v jehož případě ještě nebylo rozhodnuto o umístění, a vedle něj to může být i TSMC.

Tchaj-wanské Ministerstvo zahraničí totiž ve své reakci na rozhodnutí EU uvedlo, že "v post-pandemické éře má Tchaj-wan a EU obrovský prostor pro spolupráci při restrukturalizaci globálních dodavatelských řetězců v polovodičovém průmyslu, obnově průmyslu a posílení demokracie".

Společnost TSMC přitom již začala jednat s Německem o stavbě továrny , přičemž díky přislíbeným financím a celkové podpoře lze uvažovat, že tento plán nakonec opravdu dopadne. Ostatně v plánech EU figuruje Tchaj-wan jako jeden ze vhodných podobně smýšlejících partnerů.

My si ale musíme počkat na představení konkrétních plánů. Intel údajně čekal právě na to, až EU představí formu své budoucí podpory, než sám zveřejní, kde postaví svou zbrusu novou továrnu. Předtím uvedl jen to, že to bude pro něj zcela nová lokace.



TSMC ovšem nemusí mít zájem na stavbu moderní továrny dejme tomu pro 5nm či dokonce 3 nm čipy. Firma už dříve uvedla, že pro čipy tvořené těmi nejlepšími procesy dle jejího názoru není v Evropě odbyt, a tak nemá smysl takovou továrnu v EU stavět. Mohla by to tak být sice nová továrna, ale taková, která dokáže nabídnout starší kapacity pro výrobu čipů, za něž by aktuálně evropské automobilky dodavatelům trhaly ruce. Nicméně zrovna Pat Gelsinger se firmy z automotive dříve snažil přesvědčit , že později rovněž ocení výkonné čipy tvořené pokročilými technologiemi, čímž měl zřejmě na mysli autonomní řízení či výkonné infotainmenty, kde je výkon velice důležitý.

