Tchaj-wanští výrobci SSD budou prodávat přímo farmářům Chia

Na rozdíl od těžby kryptoměn, kde vesměs fungují pooly, se Chia farmaří zatím bez nich. To znamená, že menší farmáři se aktuálně nemohou sdružovat do velkých skupin, což jim zajišťuje vysoké šance na úspěch, o nějž se pak pochopitelně podělí. Ale je lepší mít téměř jistý podíl z mála, než mizivé šance na zisk celého bloku.

Z tohoto důvodu je farmaření Chia v tuto dobu záležitost především pro velké hráče, kteří se nachází především v Asii a s přihlédnutím k tomu se pak nemůžeme divit, že se na ně začali orientovat tamní výrobci SSD.

kapacita sítě nyní Chia dosáhla už 12 exabajtů, o 2 více než před dvěma dny

Už 12 exabajtů na úložných zařízeních a především pevných discích je tak zapojeno do sítě Chia, ovšem to nebude vše. Nepočítáme do toho právě SSD, na nichž se obvykle tvoří soubory plné hashů, tzv. ploty, které pak už stačí uložit na pomalejší pevný disk. Ploty se obvykle tvoří řadu hodin a potřebují rychlé úložiště, které lze v případě běžných SSD brát za vskutku spotřební zboží, neboť vytvoření jednoho cca 100GB plotu si vyžádá 16násobný objem zápisu, takže neustále zapřažené SSD nemá před sebou vidinu dlouhé životnosti.

Dle rozšiřování kapacity sítě Chia není divu, že firmy jako Adata, Apacer, Phison Electronics a TeamGroup hlásí výrazná zvýšení objednávek. Například firma Adata zaznamenala jen oproti předchozímu měsíci 4 až 5x vyšší poptávku po svých SSD a společně s ostatními výrobci počítá s tím, že poptávka po SSD zůstane v příštích měsících velice silná.

Firmy Adata, Phison a TeamGroup navíc začaly s vývojem speciálních verzí SSD , které budou co nejlépe odpovídat potřebám farmářů a takové verze budou pochopitelně prodávat přímo jim. Lze si tak představit, že se tu v podstatě jen použijí podnikové verze SSD, pokud takové jsou k dispozici, neboť jde především o zajištění co nejdelší výdrže. Výkon SSD se sice hodí, ale ten není v případě tvorby plotů všeurčující a jde spíše o vícejádrové CPU a rychlé RAM s dostatečnou kapacitou (2,6 GB na jeden plot), zvláště když SSD se může zapojit do systému víc a hotové ploty pak rozesílat do ostatních systémů přes síť. Klíčové je tak využít takovou sestavu, která je schopna efektivně tvořit co nejvíce plotů najednou.

Adata, Phison, TeamGroup a možná i jiné firmy se tak trošku inspirovaly u NVIDIE, která těžařům také připravila speciální verze karet. Zatím se ale nemusíme obávat toho, že by farmaření Chia zakrátko postihlo trh s SSD podobně jako těžba trh s grafickými kartami. Ovšem uvidíme do budoucna, neboť nyní můžeme jen hádat, jak se tato novinka vyvine.

Ceny souvisejících / podobných produktů: