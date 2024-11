TCL spouští výrobu displejů OLED pomocí levnějšího "inkoustového tisku"

OLED displeje se u společnosti TCL CSOT nově vyrábí i technologií "inkoustového tisku". Celý vtip spočívá v tom, jak se nanáší organická vrstva na skleněnou podložku. Ta totiž svým charakterem tenkých kovových trysek připomíná technologie známé z inkoustových tiskáren. Podle výrobce by toto mělo přinést 20% úsporu výrobních nákladů, což by mohlo současně dopomoci k cenově příznivějším panelům OLED. Rovněž by se výrobní proces měl zrychlit o 30 %. Výhodou mají být i nižší interní odrazy v rámci displeje, a tím vyšší jas, očekává se také vyšší životnost.



První velkosériově vyráběné displeje, které TCL CSOT produkuje, jsou však malé 21,6" panely s vysokým rozlišením 4K. Nemíří ani do notebooků ani do běžných monitorů, ale především do zdravotnictví. Pokrývají 99 % barevného prostoru DCI-P3, mají kontrast 1M:1 a maximální jas dosahuje 350 nitů.

Představen byl také prototyp většího 27" displeje s rozlišením 4K, což už jsou hodnoty vhodné i pro normální monitor. Dosahuje obnovovací frekvence 120 Hz. Celoplošný jas má sice jen 250 nitů, nicméně špičkově zvládne mnohem vyšších 600 nitů.

Tato technologie je založena na vývoji společnosti JOLED, která loni zbankrotovala. TCL CSOT nyní tyto dal těmto technologiím nový život a pro výrobu využívá skleněný substrát Gen 5.5 o velikosti 1300×1500 mm. Předpokládá se však, že se v příštím roce nabídka tištěných displejů rozšíří, nicméně zatím ještě nebylo rozhodnuto, zda se přejde na Gen 8.5.