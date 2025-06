TCL uvádí 57" zakřivený QD Mini-LED monitor 57R94

TCL má v nabídce nejen televize, ale také monitory. Posledním přírůstkem do portfolia je obrovský 57" ultra-širokoúhlý a zakřivený monitor 57R94 (obrazovka má 1314×426,5 mm). Najdeme zde panel CSOT Fast-HVA, který se vyznačuje zakřivením 1000R a disponuje podsvícením QD-Mini LED. Celkem je tu 2304 stmívacích zón pro lokální úpravu jasu. Monitor má rozlišení 7680×2160 pixelů, kde tedy o ekvivalent dvou UHD 4K monitorů vedle sebe (poměr stran 32:9). Maximální jas dosahuje 1200 nitů, kontrast je 3000:1 a novinka se chlubí splněním požadavků nutných pro certifikaci DisplayHDR 1000.

Monitor pracuje s 10bitovými barvami, nativně je ale 8bitový a dopomáhá si technologií FRC. Je od výroby kalibrovaný, Delta E<1. Pokrývá 99 % prostoru sRGB a 98 % DCI-P3, má i certifikaci Pantone Validated. Hráči se mohou těšit na 120Hz obnovovací frekvenci včetně podpory synchronizační technologie AMD FreeSync Premium a odezvu 1 ms GTG, ocenit mohou i 4 různé druhy zaměřovačů. Nechybí ani PiP, PbP a KVM Switch.

Najdeme tu 2 porty HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4, jack pro sluchátka, USB-C s 90W PD, jeden USB-B 3.0 a čtyři USB-A 3.0. TCL 57R94 je také polohovatelný, a to 110 mm výškově, náklonem od -5° do +20°, do stran o +/-30° a je zde možnost montáže na zeď (VESA 100×100mm). Funkce pivota pochopitelně není podporována. Pokud jde o zvuk, máme tu dva 10W reproduktory.