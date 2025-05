TCL uvedlo QD Mini-LED herní monitory 25G64 a 27G64

Společnost TCL si obvykle spojujeme spíše s televizemi, firma má ale v nabídce také monitory. Nabídku pro český trh nedávno rozšířila také o dvě herní novinky. Obě mají technologii QD-Mini LED, tedy větší množství zón pro lokální úpravu podsvícení, což zvyšuje kontrast.



Jako první tu máme 24,5" model 25G64, který je postaven na panelu Fast IPS. Má 180 stmívacích zón a špičkový jas 600 nitů, díky čemuž získal certifikaci DisplayHDR 600. Jeho nativní kontrast je typických 1000:1. Rozlišení je jen 1920×1080, tedy Full HD, na druhou stranu slibuje vysokou obnovovací frekvenci 300 Hz a 1ms odezvu GTG, nechybí ani FreeSync Premium. Pokrývá 99 % barevného prostoru sRGB a 97 % DCI-P3. Monitor podporuje 10bitové barvy, ale dosahuje toho pomocí FRC (8bit+2bit FRC). Monitor je od výroby kalibrovaný s Delta E<2. Bohužel tu nemáme PiP/PbP ani KVM. Jsou zde dva porty HDMI 2.1 (max. 240 Hz) a jeden DisplayPort 1.4 (max. 300 Hz), dále i jack pro sluchátka. Monitor je výškově polohovatelný ve 125mm rozsahu, náklon je možný od -5° do +15°, do stran o /+-20° a má i funkci pivota. Možné je ho umístit i na zeď (VESA 100×100mm). Dostupný by měl být od 5.990 Kč (249 EUR).

Druhým monitorem je 27" varianta 27G64. V tomto případě jde o Fast-HVA s vysokým kontrastem až 5000:1. Také zde je 180 stmívacích zón a jas 600 nitů (rovněž má DisplayHDR 600). V tomto případě se můžete těšit na trochu vyšší rozlišení 2560×1440 pixelů, na druhou stranu maximální frekvence je o něco nižších 180 Hz. S 24,5" verzí se shoduje pokrytím barevných prostorů (99 % sRGB, 97 % DCI-P3), 10bitovými barvami pomocí FRC, kalibrací s Delta E<2 a 1ms odezvou GTG. Je zde standardní synchronizační technologie FreeSync. Dva porty HDMI 2.1 umožňují 144 Hz, DisplayPort 1.4 zvládá i 180 Hz, k dispozici je také audio jack. Polohovatelnost je stejná jako u modelu 25G64. Cena byla stanovena na 9.990 Kč (399 EUR).