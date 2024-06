TDK vyvinulo nové solid-state akumulátory CeraCharge, dosahují hustoty 1000 Wh/l

Solid-state akumulátory nejsou ničím, co by už neexistovalo. Společnost TDK je vyrábí už několik let v rámci řady CeraCharge. Ty ale byly dosud k dispozici jen v maličkých bateriích o rozměrech 4,4×3×1,1 mm s napětím 1,5 V a kapacitou 100 µAh. Určeny byly např. pro zařízení IoT a jiná zařízení s velmi nízkým odběrem. Když to spočítáme, máme to objem 14,5 mm3 a 0,15 mWh energie. To znamená velmi nízkou energetickou hustotu 10,3 Wh/l (zde připomeňme, že dnešní nadprůměrné lithiové akumulátory se pohybují okolo 700-800 Wh/l). Nyní ale přichází s novou generací, která je lepší hned o dva řády.



TDK použilo nový elektrolyt na bázi oxidů, máme zde také novou anodu ze slitin lithia. Výsledkem je dle slov výrobce extrémně bezpečná nabíjecí baterie s pevným elektrolytem, která dosahuje velmi vysoké objemové energetické hustoty 1000 Wh/l, což je nad hodnotami typickými pro dnešní lithiové články a zhruba na úrovni připravovaných solid-state akumulátorů jiných společností, která je ale míří spíše do elektromobilů než elektroniky s nízkým odběrem energie. Proti předchůdci je to skoro 100krát tak více. Díky většímu objemu energie, který zde lze pojmout, mají mířit nové modely např. i do bezdrátových sluchátek, naslouchátek, chytrých hodinek a náramků, dále různých senzorů, nebo mohou posloužit jako náhrada knoflíkových baterií.