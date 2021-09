Team Group Cardea Liquid II SSD: vodou chlazené M.2 SSD

Společnost Team Group již v roce 2019 připravila vodou chlazená SSD řady Cardea , ovšem tehdy šlo samostatné jednotky s menším chladičem, který se za vodní ani nedal označit. Ano, nachází se v něm tekuté chladicí médium, ale nejde o žádný okruh, jen o naplněný akrylový kryt, kde má médium vést teplo ke kousku černého hliníku na konci. V podstatě šlo o designovou pitomost, kterou by lépe a levněji nahradil prostý kus hliníku. Ostatně i server Hexus.net uvádí, že v reálných testech rozhodně nešlo o sražení teploty o proklamovaných 10 °C a že ta byla jen o trošku nižší než při provozu bez chladiče.

Nyní ale Team Group ukazuje, že dokáže využít na SSD i opravdový vodní chladič, nicméně z praktického hlediska bude Cardea Liquid II SSD ještě mnohem větší nejapnost. Výrobce zde na komára tasí rovnou už atomovku a hodlá chladit M.2 SSD pomocí All in One vodního chladiče s nejspíše 120mm radiátorem, jehož místo bude v zadní pozici skříně. Ve vodním bloku pro SSD bude jako obvykle umístěna i pumpa, přičemž se dá říci, že chladič o velikosti této součásti by na moderní SSD sám o sobě bohatě stačil. A krom toho, paměti NAND Flash by se neměly přehnaně chladit.

Raději ale zapomeneme na výsledek dalšího brainstormingu Týmové Skupiny a podíváme se na produkty, v jejichž případě už nebyla tak kreativní.



Chystá si totiž také nové řady modulů DDR5, které nabídnou výsledné kapacity 16 a 32 GB a pracovní takty 4800 až 5600 MHz (efektivně). Ale především se už také dozvídáme něco o cenách, s nimiž mají DDR5 přijít na trh. Dle čínských stránek cnbeta.com odvolávajících se na informace z TrendForce by měly DDR5 stát o cca 30 procent více než kapacitně srovnatelné DDR4. Čili pokud si dnes kupujeme prosté paměti DDR4 za cca 2000 až 2500 Kč v případě 2x 8GB modulů, v případě základních 4800MHz DDR5 by to mělo být asi 2600 až 3300 Kč.

