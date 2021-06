TeamGroup začne ještě tento měsíc prodávat v obchodech své DDR5 DIMM

My dobře víme, že výrobci pamětí už dříve začali s výrobou DDR5 a to nyní již platí i o výrobcích paměťových modulů, jako je právě i firma TeamGroup. Dalo se počítat s tím, že si je budou vyrábět spíše do zásoby, aby měli co vrhnout na trh těsně před tím, než na něj dorazí první procesory a platformy, které DDR5 vůbec dokáží využít. Ne tak firma TeamGroup a ani bychom se nedivili, kdyby s sebou strhla i další.

V současné době by se koupě modulů DDR5 DIMM dala označit za kupování zajíce v pytli, přičemž oním zajícem nejsou samotné paměti jako spíše platforma Alder Lake od Intelu. Stále totiž nemůžeme vědět, zda nabídne dostatečně zajímavý výkon za akceptovatelnou cenu, zda se ještě nezpozdí, anebo zda budou nové procesory od začátku prodeje řádně k dispozici. Ovšem i co se týče samotných pamětí DDR5 DIMM je tu otázka ceny, kterou TeamGroup nasadí a jak výhodná bude v porovnání s cenami po začátku prodeje Alder Lake. Jisté je jen to, že pokud si je někdo v nejbližších týdnech koupí, bude se na ně moci v průběhu několika příštích měsíců leda koukat a čekat, zda bude brzy vůbec k dispozici platforma, kterou stojí za to koupit.

První moduly s DDR5 od TeamGroup jsou k dispozici zatím jako jediný produkt, a to ELITE U-DIMM DDR5 RAM DESKTOP MEMORY. Jedná se o sadu dvou 16GB modulů DDR5-4800 s časováním CL40-40-40-77 při 1,1 V a s propustností 38.400 MB/s (PC5 38400).

Právě tyto paměti se koncem června dostanou do obchodů Amazon, Amazon Japan, Newegg i do nabídky evropských prodejců, a to za doporučenou koncovou cenu 400 USD. Kdyby se tak prodávaly i u nás, mohli bychom očekávat cenu přibližně mírně nad 10 tisíc korun s daní, čili asi dvojnásobnou oproti tomu, za kolik se dnes dá sehnat slušná 32GB sada DDR4-3200 či 3600. Nicméně jde o podobnou cenu, za niž koupíme 32GB kit DDR4-4800.

Od DDR5-4800 můžeme pochopitelně očekávat výrazně vyšší propustnost než od dnešních obvyklých DDR4-3200, zvláště i díky jejich dvoukanálové interní architektuře, jenomže standard DDR5-4800 (PC5 38400) je naprostý základ nové generace dle JEDEC, čili jako takový za cca 10 tisíc korun nepředstavuje žádnou hitparádu. Můžeme zatím jen doufat, že TeamGroup se nyní bude snažit ulovit především nedočkavce se svrbivými prsty a na podzim budou ceny základních verzí modulů DDR5 poněkud příznivější, a to i přes očekávané postupné zdražování pamětí DRAM.



