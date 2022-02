TechSpot: RTX 3080 12GB vs. RX 6900 XT v 50 hrách

GeForce RTX 3080 12GB je zajímavá už jen proto, že na našem trhu se její cena často i kryje s původními modely RTX 3080. Sehnat ji můžeme od cca 35 tisíc korun, přičemž RTX 3080 Ti jsou zpravidla výrazně dražší, a přitom by 12GB verze RTX 3080 měla být svým výkonem právě někde na půli cesty mezi starou RTX 3080 a RTX 3080 Ti.

Radeon RX 6900 XT je tu už dlouho a dá se říci, že jde o velice dobře vybraného soupeře pro RTX 3080 12GB, neboť jej lze sehnat za velice podobnou cenu od 35 tisíc výš.

Obě karty byly testovány na PC s Ryzenem 9 5950X s 32 GB DDR4-3200 CL14 v celkem 50 hrách a v rozlišení 1080p, 1440p a 2160p. Využity byly ovladače Radeon Adrenalin 22.2.1 and GeForce Game Ready 511.79 pod Windows 11.

Test je to tak velice jednoduchý , ale zároveň i obsáhlý, neboť padesátka her nám dokáže poskytnout velice dobrý celkový přehled o výkonech těchto karet. Není asi také třeba zdůrazňovat, že v některých hrách bude výkonnější Radeon a jinde zase GeForce, přičemž TechSpot zde vůbec nedbal na to, že Radeony jsou dnes obecně slabší v ray tracingu a prostě do to nich napálil. Máme tu tak třeba i Metro Exodus EE s RT na kvalitě ultra, kde se prostě Radeon nechytal s přinejlepším polovičním výkonem. Test s touto hrou je ale velká výjimka a v žádné jiné testované hře už nic podobného nevidíme:





Veškeré výsledky si sami můžete prohlédnout na TechSpotu, ale pokud bychom je měli okomentovat, pak je ze souhrnných grafů vidět, že Radeon má nad GeForce navrch v nižším rozlišení, v nichž vede v cca 2/3 testovaných her. Postupně se ale s vyšším rozlišením karta obrací a v Ultra HD už je spíše lepší GeForce.

Která karta je tedy lepší? To samozřejmě závisí na tom v jakém rozlišení budeme hrát, zda nás vůbec zajímá ray tracing či upscaling obrazu a každý se také může orientovat i podle konkrétních her, jež má v oblibě, pokud už ne rovnou dle sympatií vůči určité značce. Radeon by však mohl preferovat někdo, kdo hraje ve Full HD a ocení co nejvyšší snímkovací frekvence pro svůj rychlý monitor. Je jen otázka, zda má i v takovém případě vůbec smysl sáhnout po kartě, která nabídne třeba 142 FPS oproti nuzným 134 FPS konkurenčního modelu.

V Ultra HD ale už budeme řešit něco jiného a tam už může jít o to, zda karta nabídne třeba alespoň 60 FPS, a to zvláště když se rozhodneme pro ray tracing. A v takovém případě má dle zrovna tohoto testu větší smysl sáhnout po GeForce.



