TED natočil hodinový rozhovor s Billem Gatesem na téma COVID-19

Dnešní svět nemluví téměř o ničem jiném než o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Do popředí zájmu se dostává i Bill Gates, který v roce 2015 v rámci své prezentace na proslulé konferenci TED hovořil právě o tom, že největší hrozbou pro lidstvo nebudou ani tak války jako nějaká ošklivá pandemie. Právě kvůli těmto slovům se i Internetem začaly šířit hoaxy, že za nový koronavirus může právě Bill Gates.





Ten před pěti lety hovořil o tom, že pro lidstvo bude problémem především takový vir, který se nebude chovat např. jako ebola. Při ní je člověku tak špatně, že ho ani nenapadne se producírovat po ulicích, čímž se nemoc s vysokou úmrtností příliš nešíří. Předpověděl, že velkým problémem bude naopak taková nemoc, při které se člověk cítí relativně dobře na to, aby vyšel ven a i bez příznaků rozšiřoval viry na ostatní, což je přesně to, co stojí za tak velkým rozšířením nového koronaviru. Jak přesný byl Bill Gates, to lze vidět na obrázku ve videu níže např. v čase 0:46. Už před pěti lety předpovídal, že největším problémem světa bude nějaký druh koronaviru.



Bill Gates si tak nyní svůj rozhovor tak trochu zopakoval. Whitney Pennington Rodgersová a Chris Anderson, který vede celý systém populárních konferencí TED, s Gatesem udělali další rozhovor. Tentokrát to bylo pochopitelně jen elektronicky na dálku. Bill Gates zde kritizoval promarněný únor, kdy se Spojené státy stavěly k celé záležitosti, jako by se jich to netýkalo, a nyní přebraly od Číny smutné prvenství v počtu nakažených . Také diskutoval o tom, jak lépe postupovat nyní i příště, a proč se např. daří tak dobře snižovat počty nově nakažených v Jižní Koreji. Pokud umíte anglicky, můžete se podívat na celý rozhovor, který má téměř 52 minut.

