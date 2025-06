Telefony Apple a Samsung vévodí Evropě, v Top 10 je nyní i iPhone 16e

Agentura Counterpoint Research vydala statistiky nejprodávanějších telefonů na evropském trhu. Žebříčku jasně vévodí dvě firmy, americký Apple a jihokorejský Samsung. Žádný telefon jiné značky se do Top 10 nejprodávanějších telefonů nedostal. Na prvních 3 pozicích je Apple s modely iPhone 16 Pro (6 %), iPhone 16 Pro Max (5 %) a klasický iPhone 16 (5 %). Větší iPhone 16 Plus v Top 10 vůbec není, nicméně na 9. pozici se dostal iPhone 16e, kterému mnozí vyčítají, že je vzhledem ke svým schopnostem (má např. jen jeden zadní fotoaparát) dost drahý. Zákazníkům to ale zas až tak moc nevadí. 10. pozici má pak starší iPhone 15 (2 %).

Pozice mezi tím bere společnost Samsung. Její evropskou jedničkou je vlajková loď Galaxy S25 Ultra se 3 %, tedy nejdražší telefon v nabídce (pro srovnání, konkurenční iPhone 15 Pro Max má 5 %). Na další pozici je klasické Galaxy S25 se 3%, následuje starší Galaxy S24 s 2 %. Stejné zastoupení mají i mainstreamové modely Galaxy A55 5G a Galaxy A16 5G. Ty tímto překonávají čínské značky, které ale obecně nabízí mnohem lepší poměr ceny a výkonu. Evropa jim, zdá se, až tak moc na chuť nepřišla. To ale také může být dáno roztříštěností nabídky. Je rozdíl, pokud má výrobce v dané třídě 2 telefony nebo 5.